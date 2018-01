Enel vrea sa incarce sute de mii de masini electrice in Europa si a semnat acorduri cu Fiat, Nissan si Audi

Enel, care dezvolta in Italia o retea de reincarcare pentru autovehicule electrice, a semnat deja acorduri cu Nissan si Audi pentru a utiliza tehnologia si serviciile sale la unele dintre modelele lor, transmite Reuters."Acum analizam diverse optiuni cu alti producatori auto", a declarat pentru Reuters seful diviziei e-Mobilitate a Enel, Alberto Piglia.Acesta a adaugat: "Am discutat cu seful departamentului de inovatie de la Fiat si daca lucrurile progreseaza vom discuta si mai mult".Companiile europene de utilitati concureaza pe segmentul retelelor de reincarcare pentru vehicule electrice, care se dezvolta rapid, pe fondul renuntarii la motoarele conventionale.Enel si firma de consultanta Ambrosetti estimeaza ca vehiculele electrice vor reprezenta peste 50% din vanzarile la nivel global pana in 2040.Noua strategie energetica a Guvernului italian, prezentata in noiembrie, prevede reducerea emisiilor poluante, dar lasa la latitudinea pietei sa stabileasca ce tehnologie va fi folosita."Trebuie sa dam cumparatorilor de masini sansa de a avea infrastructura de reincarcare instalata in locuintele si in garajele lor atunci cand cumpara vehiculul", a explicat Piglia, adaugand ca "Italia este la inceput, dar ne uitam cu atentie si la pietele din Spania si din America Latina".Compania va aloca in Italia pana la 300 de milioane de euro pentru a instala pana la 14.000 de instalatii de reincarcare pentru autovehiculele electrice pana in 2022.Enel se asteapta ca Italia va avea peste 115.000 vehicule electrice pana in 2020, de la aproximativ 9.000 in prezent.In Romania, Enel detine 64,4% la Enel Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia, 51% la Enel Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea si Enel Energie si 100% din actiunile Enel Romania. Aceste companii gestioneaza o retea de 91.000 de kilometri, ce distribuie aproximativ 14 TWh pe an (cu o cota de piata de 34%), vand aproximativ 9 TWh/an unui numar de circa 2,6 milioane clienti, dintre care 2,4 milioane sunt clienti rezidentiali (aproximativ 20% din piata de retail) si 200.000 sunt companii.