Seful OMV crede ca grupul are motive sa deschida sampania, dupa rezultatele record din 2018

Conform datelor comunicate anterior de OMV, in 2018, profitul net atribuibil actionarilor s-a dublat pana la 1,438 miliarde euro, iar profitul pe actiune a urcat de la 1,33 de euro la 4,40 de euro. Cifra de afaceri a crescut cu 13%, pana la 22,93 miliarde euro, iar profitul operational a crescut cu 23%, la 3,646 miliarde euro."Cu siguranta, avem un motiv foarte bun sa deschidem o sticla de sampanie dupa rezultatele din 2018. Acesta a fost un an record pentru OMV, pentru ca am redus in mod substantial costurile, am avut o productie record si am anuntat ca vom inregistra o noua majorare a productiei in 2019. In consecinta, exista motive pentru care OMV va inregistra performante foarte bune si in 2019", a spus Rainer Seele.Intrebat despre decizia OMV de a continua sa finanteze proiectul gazoductului Nord Stream-2, in pofida presiunilor venite din partea SUA, Rainer Seele a raspuns ca nu vrea sa faca speculatii cu privire la posibilele sanctiuni care ar putea fi impuse de Washington companiilor implicate in acest proiect, adaugand ca politicienii europeni si-au exprimat deja punctul de vedere conform caruia Europa este un teritoriu in care europenii trebuie sa decida."Ma uit mai mult spre Bruxelles si mai ales spre Berlin, iar Berlinul este nemultumit ca exista o interferenta in procesul lor de luare a deciziilor. Noi credem ca vom continua sa construim aceasta conducta. Am construit deja 600 de kilometri din acest gazoduct. Vom continua sa finantam acest proiect, iar la finalul anului, atunci cand conducta va fi gata, vom avea o sursa suplimentara de aprovizionare cu gaze naturale de care piata europeana are nevoie si de aceea conducta Nord Stream-2 este foarte importanta pentru piata europeana", a spus Rainer Seele.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream-1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.