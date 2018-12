Energia verde a devenit o mina de aur pentru investitorii in companiile europene de utilitati

Valoarea actiunilor Verbund AG s-a triplat in 2018, devansand toate celelalte 27 de companii incluse in indicele STOXX 600 Utilities Index. Compania austriaca si-a construit afacerile pe o strategie foarte simpla, dar foarte profitabila: sa cumpere energie electrica ieftina noaptea, pe care sa o utilizeze pentru a pompa apa in sus, in Alpi, pe care sa o elibereze pentru a produce energie hidroelectrica in timpul zilei, cand preturile sunt mai mari, transmite Bloomberg.Alte companii europene de utilitati cu cresteri mari la bursa sunt grupul danez Orsted A/S, care, in cativa ani, s-a transformat din compania nationala de petrol si gaze intr-o companie specializata in constructia de turbine eoliene offshore, precum si producatorii de electricitate care nu folosesc combustibili fosili Electricite de France SA si Fortum Oyj (Finlanda), ale caror actiuni au crescut cu 30%, respectiv 15%.Unul dintre motivele pentru care aceste companii au avut rezultate atat de bune la bursa este ca nu trebuie sa plateasca pentru certificatele de emisii, un gen de obligatiuni al caror pret a crescut cu 204% in acest an."Producatorii de energie verde sunt bine plasati pentru a genera profituri si randamente pe termen lung pentru actionari pe fondul cresterii preturilor la emisiile de CO2 si al oportunitatilor de crestere in Europa si peste hotare. In plus, aceste companii nu trebuie sa isi bata capul cu active vechi din domeniul carbunelui si gazelor naturale", a declarat Elchin Mammadov, analist la Bloomberg Intelligence.La polul opus, actiunile cu cele mai slabe performante sunt cele ale companiei Rubis SCA, o societate franceza specializata in stocarea si distributia de petrol, GPL si produse chimice. Actiunile acestei companii au scazut dupa ce turbulentele politice din Haiti i-au afectat activitatile de distributie de carburanti, iar activitatile de stocare din Franta si Turcia au fost afectate de intarzieri din cauza evolutiilor meteo nefavorabile.O alta companie de utilitati cu performante slabe la bursa este grupul Suez, ale carui actiuni au scazut cu 22%. Aceste titluri au fost afectate de o avertizare de profit emisa in luna ianuarie si in decembrie au primit o noua lovitura dupa ce principalul actionar, Engie SA, a anuntat ca isi pastreaza participatia de 32% la Suez, punand capat speculatiilor ca ar putea prelua aceasta companie.