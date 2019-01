23% din gospodariile din Romania sunt afectate de saracia energetica

studiu

In cifre absolute, acest lucru inseamna 1.732.257 de gospodarii de pe teritoriul Romaniei, se arata in studiul realizat in 2017.La nivelul Uniunii Europene, se estimeaza ca pana 150 de milioane de oameni se afla in saracie energetica.Totodata, studiul CSD arata ca, in Romania, un numar de 287.434 de locuinte nu sunt conectate in niciun fel la reteaua de electricitate, conform recensamantului efectuat in 2011.In 2016, un numar de 1,014 milioane de consumatori beneficiau de tariful social, potrivit Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie.De asemenea, 8.128 de gospodarii beneficiau in 2017 de ajutor de incalzire, dupa cum arata datele Ministerului Muncii, citate in studiul CSD., comenteaza autorii studiului.Raportul mentionat mai arata ca suma totala acordata pentru ajutoarele cu incalzirea in 2017 a fost de aproximativ 0,33% din totalul bugetului pe 2017 al Ministerului Muncii.Doar 27,53% dintre ajutoare ajung la cele mai sarace gospodarii, iar numarul si valoarea ajutoarelor de incalzire au scazut in ultimii patru ani, intrucat pragurile de venit nu au mai fost actualizate din 2011.De asemenea, mai putin de 30% dintre cei care ar trebui sa primeasca ajutoare conform venitului ajustat pe membru de familie le si primesc, au subliniat autorii raportului."Saracia energetica trebuie inteleasa ca un cumul de factori si trebuie sa tina cont de raportul venituri-cheltuieli cu energie in gospodarie. Acest lucru va duce la diversificarea masurilor de combatere a saraciei energetice", recomanda ei.Notiunea de "consumator vulnerabil" trebuie definita intr-un mod integrat si sa includa toti factorii care pot cauza vulnerabilitate: comportamentul comercial, designul pietei, factorii structurali si de acces la energie, situatia in care se gaseste consumatorul, factorii socio-demografici.Totodata, asistentii sociali sa fie pregatiti sa cunoasca dimensiunile saraciei energetice si vulnerabilitatii, sa identifice acele fenomene si sa ofere consiliere nediscriminatorie posibililor beneficiari, pentru a-i orienta spre optiunile posibile.Clientii trebuie sa fie informati si consiliati de catre furnizori pentru alegerea abonamentului care li se potriveste cel mai bine.La nivel de legislatie, ar trebui sa se elaboreze o schema de ajutoare sociale care sa ia in calcul atat ajutoarele pe termen scurt, cum este cel pentru incalzirea locuintei, cu ajutoarele pe termen lung, precum cele privind reabilitarea locuintelor.Studiul CSD a centralizat si cateva masuri luate in tarile UE pentru protectia consumatorilor vulnerabili. Romania a apelat introducerea unui tarif social si la limitarea debransarii in cazul neachitarii facturii, asa cum au facut mai multe state, precum Austria, Cipru, Belgia, Franta sau Marea Britanie.Insa alte tari au mers mai departe si au acordat gratuitate la energie (Grecia si Italia), indemnizatii sociale aditionale pentru energie (Austria, Cehia, Germania, Franta, Ungaria, Danemarca), consultanta gratuita pentru metodele de economisire a energiei (Austria, Franta, Ungaria), inlocuirea gratuita a aparaturii casnice ineficiente (Franta), subventii financiare pentru inlocuirea aparaturii ineficiente (Austria, Cipru, Franta).CSD este un think-tank infiintat in anul 2006 in cadrul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj, in cadrul careia functioneaza ca centru de cercetare acreditat.