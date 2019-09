Europa face stocuri de carbune, deoarece companiile de utilitati prefera gazele naturale

Rezervele de carbune din porturile Rotterdam, Amsterdam si Vlissingen au crescut saptamana trecuta la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni.Unul dintre motive este vremea frumoasa din ultima perioada.In plus, scaderea preturilor la gaze naturale a facut mai atractiv acest combustibil pentru companiile de utilitati, in timp ce energia fotovoltaica si cea eoliana continua sa reduca ponderea totala a combustibililor fosili.Aceste date sunt un nou semnal care arata modul in care modificarile de pe piata energiei vin in sprijinul statelor care vor sa renunte la cel mai poluant combustibil fosil pentru a reduce emisiile poluante.Pentru o mare parte din deceniul actual a fost mai profitabil sa utilizezi carbune decat gaze naturale in Germania insa aceasta relatie s-a inversat la inceputul anului odata cu supraoferta de gaze naturale."Dupa ce piata mondiala a fost inundata cu gaze naturale, a devenit mai greu pentru cei care utilizeaza carbune pentru a produce electricitate sa concureze cu cei care utilizeaza gaze naturale", spune Joe Aldina, analist la S&P Global Platts.Stocurile de carbune din cele trei porturi olandeze se situau, in data de 16 septembrie, la 6,5 milioane tone. In acelasi timp, nivelul apelor Rinului a atins cel mai scazut nivel de dupa luna decembrie. Acest fluviu este o ruta vitala pentru barjele are transporta carbune spre termocentralele din Germania.De asemenea, in Marea Britanie productia de electricitate a termocentralelor a scazut sub 1% din productia totala in al doilea trimestru, acesta fiind cel mai scazut procent inregistrat dupa secolul 19.Potrivit lui Joe Aldina, stocurile de carbune sunt cu mult peste media ultimilor cinci ani, chiar daca au scazut comparativ cu maximele multianuale inregistrate in timpul primaverii. In perioada urmatoare este asteptat ca ritmul importurilor de carbune sa continue sa incetineasca ceea ce va tine sub control stocurile.Pe piata gazelor naturale, un numar record de cargouri care transporta gaze naturale lichefiate au ajuns in Europa in acest an, iar acest lucru cumulat cu livrarile stabile din Rusia si Norvegia a facut ca gradul de umplere a facilitatilor de depozitare sa fie mai mare decat de obicei. Preturile de referinta la gaze naturale au scazut cu aproape 60% in ultimul an.