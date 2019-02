Care sunt furnizorii optionali ce pot livra populatiei energie la preturi reglementate

Aceasta inseamna ca un client casnic poate schimba furnizorul de energie traditional cu unul dintre furnizorii de ultima instanta optionali din zona sa de retea, fara a iesi din piata reglementata.Astfel, furnizorii de ultima instanta optionali desemnati de ANRE sunt:- pentru zonele de retea Banat, Dobrogea, Moldova, Muntenia Sud, Oltenia;- pentru zonele de retea Banat, Moldova, Muntenia Sud, Transilvania Nord;- pentru zonele de retea Banat, Dobrogea, Muntenia Nord, Muntenia Sud, Oltenia, Transilvania Nord, Transilvania Sud.Totodata,a fost desemnat pentru zonele de retea Moldova, Muntenia Nord, Oltenia, Transilvania Nord, Transilvania Sud;- pentru zonele de retea Moldova, Muntenia Nord, Oltenia, Transilvania Nord, Transilvania Sud;- pentru zonele de retea Dobrogea, Muntenia Nord, Muntenia Sud, Oltenia, Transilvania Sud;- pentru zonele de retea Moldova, Muntenia Sud.De asemenea, si alti furnizori decat cei clasici au devenit de ultima instanta optionali. Este vorba despre- pentru zona de retea Muntenia Sud;- pentru zonele de retea Moldova, Muntenia Sud, Transilvania Sud;- pentru zonele de retea Banat, Moldova, Muntenia Sud, Oltenia, Transilvania Sud;- pentru zonele de retea Banat, Dobrogea, Moldova, Muntenia Nord, Muntenia Sud, Oltenia, Transilvania Nord, Transilvania Sud."Clientii casnici care au incheiat un contract negociat cu un furnizor de energie electrica desemnat furnizor de ultima instanta obligat sau optional in zona de retea in care se afla locul de consum, la data de 1 martie 2019, si care doresc sa beneficieze de tarife reglementate pot incheia un contract reglementat numai cu acesta", spun oficialii ANRE.Acestia amintesc, in comunicat, ca preturile reglementate pentru populatie vor romane neschimbate de la 1 martie 2019.