Cati romani produc energie in retea, in ziua de astazi?

Ea a participat la lansarea Ghidului Prosumatorilor, elaborat de Asociatia Energia Ta, cu sprijinul Engie."In acest moment exista circa 70 de prosumatori racordati, cu tot atatea contracte de vanzare-cumparare a energiei in retea", a anuntat reprezentanta ANRE.Munteanu a subliniat ca oricine doreste informatii despre pasii care trebuie parcursi pentru a deveni prosumator trebuie sa se adreseze operatorilor de distributie din zona de care apartin, iar acestia sunt obligati sa le ofere toate detaliile solicitate."Orice utilizator se poate adresa operatorilor de retea din zona in care se doreste racordarea, pentru a obtine orice fel de informatie legata de racordare. Aceasta este o etapa preliminara procesului de racordare si operatorul este obligat sa dea raspunsurile necesare si de a oferi toate informatiile solicitare", a precizat ea.La sfarsitul anului trecut, Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pachetul de reglementari pentru comercializarea energiei electrice produsa in centrale electrice din surse regenerabile de catre prosumatori."Ordinele aprobate astazi ofera cadrul de reglementare pentru asigurarea dreptului consumatorilor finali de a deveni prosumatori si de a fi remunerati pentru energia electrica livrata in retea, masuri necesare pentru deschiderea de noi perspective pentru consumatorii finali, inclusiv prin inlesnirea conditiilor de participare a acestora la piata de energie electrica in calitate de prosumatori", au explicat reprezentantii autoritatii, in data de 28 decembrie 2018.Parlamentul a aprobat, in iulie, Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, care precizeaza: "Prosumatorii (sau prosumerii - n. r.) care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementarilor ANRE".Totodata, furnizorii de energie electrica sunt obligati, la solicitarea prosumatorilor cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, sa achizitioneze energia electrica produsa la un pret egal cu pretul mediu ponderat inregistrat in Piata pentru Ziua Urmatoare in anul anterior."Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, sunt exceptati/scutiti de la plata tuturor obligatiilor fiscale aferente cantitatii de energie electrica produsa pentru autoconsum, precum si excedentul vandut furnizorilor", mai spune legea votata in iulie.De asemenea, acesti consumatori sunt scutiti si de la plata certificatelor verzi pentru energia produsa si utilizata pentru consumul propriu final.