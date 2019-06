Comisia Europeana cere Romaniei reducerea subventiilor din energie, in special pentru combustibilii fosili

Comisia Europeana cere Romaniei sa-si clarifice obiectivele nationale si tintele de finantare in cercetare, inovare si competitivitate, legate in special de uniunea energetica, care urmeaza sa fie realizate intre 2020 si 2030, astfel incat ele sa poata fi masurate rapid si sa fie adecvate obiectivului de a sprijini implementarea tintelor din planul national integrat de energie si clima (NECP).Romania trebuie sa sustina astfel de obiective prin masuri si politici adecvate si specifice, inclusiv cele dezvoltate in cooperare cu alte state membre UE, cum ar fi planul strategic european privind tehnologia energetica (Planul SET), se arata in raportul CE.De asemenea, Romaniei i se solicita sa-si intensifice cooperarea regionala cu statele vecine membre UE si din grupul CESEC (Interconectarea in sectorul de gaze in Europa Centrala si de Sud-Est), inclusiv in infrastructura din domeniul gazelor si electricitatii, energiei regenerabile, eficientei energetice si cercetarii, inovarii si competitivitatii, si sa sina cont de provocarile comune si de obiectivele impartasite.In raport se mentioneaza ca Romania trebuie sa-si extinda analiza asupra necesitatilor de investitii si a riscurilor furnizate de obiectivele strategiei sale energetice, pentru a putea avea o privire generala de ansamblu a necesitatilor de investitii in vederea atingerii obiectivelor planului sau national integrat de energie si clima. Tara noastra trebuie sa furnizeze o evaluare generala a surselor pentru acea investitie, inclusiv finantarea adecvata la nivel national, regional si al UE.Comisia Europeana solicita Romaniei si o analiza a interdependentei politicilor privind calitatea aerului si emisiile poluante cu informatiile solicitate privind emisiile poluante estimate conform masurilor si politicilor planificate.Tara noastra trebuie sa-si integreze mai bine factorii de tranzitie, luand in considerare impactul social si cel asupra fortei de munca, prezentand mai multe masuri concrete si intervalul de timp necesare pentru a rezolva insuficienta energetica, asa cum s-a solicitat prin Regulamentul UE 2018/1999.Nu in ultimul rand, Comisia Europeana cere Romaniei sa discute necesitatile si masurile luate pentru rezolvarea dificultatilor structurale determinate de tranzitia catre energia curata in regiunile monoindustriale care depind de industria carbunelui sau in alte sectoare cu un consum ridicat de energie.Comisia Europeana a publicat marti propria evaluare a proiectelor de planuri ale statelor membre pentru indeplinirea obiectivelor uniunii energetice a UE si, in special, pentru atingerea tintelor convenite pentru 2030 la nivelul UE referitoare la energie si clima.Analiza Comisiei referitoare la propunerile de planuri nationale a vizat, printre altele, contributia lor agregata la atingerea obiectivelor si tintelor UE pentru 2030 din cadrul uniunii energetice. In stadiul lor actual, proiectele de NECP-uri sunt insuficient de ambitioase, atat din punctul de vedere al energiei din surse regenerabile, cat? i din punctul de vedere al eficientei energetice. In ceea ce priveste energia din surse regenerabile, diferenta ar putea fi chiar de 1,6 puncte procentuale. In ceea ce priveste eficienta energetica, diferenta ar putea fi de 6,2 puncte procentuale (daca este luat in calcul consumul de energie primara) sau de sase puncte procentuale (daca este luat in calcul consumul final de energie).Vestea buna este ca statele membre au acum la dispozitie sase luni pentru inaltarea propriilor niveluri nationale de ambitie.Menirea recomandarilor Comisiei si a evaluarilor detaliate este de a ajuta statele membre sa-si finalizeze planurile pana la sfarsitul anului 2019 si sa le puna in aplicare in mod eficace in anii urmatori. Planurile nationale ar trebui sa ofere claritate si previzibilitate pentru intreprinderi si pentru sectorul financiar, pentru a stimula investitiile private necesare. De asemenea, planurile vor facilita programarea de catre statele membre a finantarii prevazute in urmatorul cadru financiar multianual, cel pentru perioada 2021-2027.