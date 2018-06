Cum isi alege publicul roman prestatorii de servicii

Principii de schimbare a furnizorului de energie si/sau gaz

Ultima lege ce a schimbat o astfel de situatie vine de la legea liberalizarii ce dateaza inca din 2012. Aceasta presupune ca un consumator este liber sa isi aleaga furnizorul de gaz si de electricitate, subminand asadar pe cei care detin monopol pe piata de profil. Apar astfel firme mai mici sau mai mari ce se alatura listei de prestatori de servicii. Si incepe batalia.Aceasta lege a permis o mai mare competitivitate. Spre marele avantaj al publicului consumator, aceasta lupta acerba pentru a ocupa locuri fruntase in preferintele oamenilor, a adus dupa sine o serie de avantaje: pachete de servicii complexe, preturi mai bune, conditii mai avantajoase de furnizare a resurselor dorite, gaz sau electricitate. Ba chiar au aparut si ofertele de tip multipacking, cele care implica ambele resurse furnizate de aceeasi sursa.Spre exemplu, asa cum se gaseste si la www.eva-energy.ro , abonamentele pot fi de tip flexibile sau fixe, ofertele se pliaza in functie si de clasa de consumator, respectiv pentru cei casnici sau pentru cei business.De asemenea, pachetele lor de servicii pot fi cumulate, aceeasi factura incluzand plata consumului de energie, cat si plata consumului de gaz. Cu multiple alte avantaje pentru modul de tarifare, modalitatea de plata si cum se angajeaza furnizorul Eva Energy sa fie alaturi de cei care ii sunt consumatori, se poate spune ca la ora actuala avem de unde alege.Nemultumirea ce sta la baza unei decizii de acest gen este motivul pentru care multi consumatori profita la ora actuala de legea ce le permite sa isi aleaga dupa bunul plac care sa le fie furnizor. Sunt nemultumiti in principal de avarii sau de costuri. Avariile apar ca urmare a unei retele vechi ce necesita imbunatatiri.Ce face insa o diferenta aici tine si de abordarea corecta in a remedia o situatie. Cu alte cuvinte, acolo unde furnizorul se arata dedicat si ingrijorat, consumatorul este mai linistit si trece mai usor peste un inconvenient.De ce conteaza acest aspect? Ce nu stiu multi este ca prin a schimba furnizorul nu se schimba si reteaua in sine. Asadar, deranjamente vor exista in continuare, posibile avarii, aspecte ce deranjeaza din cauza acestor situatii. Ce se schimba este fie compensatia pe care o poate oferi un furnizor pentru intreruperea alimentarii pentru un timp, fie pur si simplu actiunea imediata in a remedia totul.Costurile sunt si ele trecute pe lista de aspecte ce pot deranja sau pot face ca un consumator sa isi gaseasca convingerea de a schimba furnizorul. Ce isi doreste acesta? Sa aiba parte de servicii bune, dar dintre cele mai ieftine. Asadar isi va cauta acel furnizor ce poate promite maximul de avantaje cu bani putini. Desigur, ca in orice alt caz, calitatea nu se poate depista in ieftin astfel ca este mai degraba de preferat sa existe o cantarire de avantaje versus costuri.Schimbarea furnizorului de energie si gaz la ora actuala se poate realiza destul de usor. Alegerea este strict a consumatorului si nu trebuie sa si-o justifice. Ca urmare a unei solicitari in acest sens, operatorul curent trebuie sa opreasca furnizarea resursei in cauza, realizand in termen scurt schimbarea dorita de consumator.Toti pasii si actele necesare pentru trecerea la un alt furnizor se realizeaza de catre operatori si nu de catre consumator. Costurile sunt zero, astfel ca este bine de stiut ca nimic nu trebuie sa va impiedice sa schimbati furnizorul.De asemenea, intreaga procedura este posibila chiar si daca sunt inca costuri de recuperat de la consumator. Furnizorul poate actiona legal pentru recuperarea costurilor aferente, insa nu are dreptul de a bloca cererea de anulare a unui contract sau de incheiere pur si simplu.Asadar, din orice motiv dorit, un consumator poate alege sa isi schimbe furnizorul. Pe ce considerente, aici este o alta poveste. Optiuni sunt multiple, deci exista de unde alege pentru multumirea ulterioara.