Desi 280.000 de locuinte au ramas fara curent, autoritatile exclud o pana generala de curent iarna aceasta

Aceasta desi, weekendul trecut, peste 280.000 de locuinte au ramas fara curent electric in mai multe judete din tara si, in prezent, mai sunt 60.000 de consumatori nealimentati, a precizat Visan."Promisiunile celor patru companii (de distributie, Electrica, Enel, CEZ, E.ON - n.r.) sunt ca majoritatea vor fi realimentati astazi, vorbim de revenirea la normal a liniilor de medie tensiune, si finalizarea ultimului consumator maine, 19 decembrie", a aratat oficialul ministerial.El a explicat ca principala cauza a fost o cantitate mare de zapada apoasa, care a ingreunat copacii, astfel incat acestia au rupt liniile electrice, izolatorii si chiar stalpii.Visan a precizat ca va cere aprobarea unui act normativ privind defrisarea copacilor aflati la distanta mica de linii, astfel incat sa se creeze un culoar de securitate."S-a desprins ca necesitate si voi promova in cadrul programului de iarna acest culoar de securitate: trebuie sa emitem un act normativ in baza propunerii lor de a crea facilitate si siguranta in defrisarea obligatorie a acestui culoar de securitate", a spus oficialul ministerial.Potrivit acestuia, cele mai mari probleme au fost in Banat, Baia-Mare, Mehedinti, Valcea, Gorj si Arges.Intrebat daca este posibil un black-out in aceasta iarna, in conditiile in care aceste fenomene s-ar manifesta pe intregul teritoriu al tarii, Visan a raspuns: "Black-out-ul reprezinta cel mai rau lucru care se poate intampla unei tari, prin urmare nu luam in considerare acest lucru".Oficialul ministerial a mai spus ca, in aceasta perioada, atat consumul de energie, cat si cel de gaze au crescut foarte mult la nivel national."Situatia in sistemul energetic este stabila in ceea ce priveste productia de energie. Mixul echilibrat care caracterizeaza sistemul energetic in continuare are aceeasi configuratie, deci vorbim de o crestere a consumului la valori de peste 9.000 de MW, cu varfuri de 9.600 de MW, acoperit in principal din productia de energie pe baza de carbune, gaze, nuclear, eolian si hidro", a mai spus Visan.Consumul de gaze a crescut si el semnificativ, ajungandu-se la 59 de milioane de metri cubi pe zi, fata de circa 50 de milioane, cat este nivelul obisnuit pentru o zi de iarna.Din productia interna provin 29 de milioane de metri cubi, din depozite 18-21 de milioane de metri cubi, iar 7-10 milioane sunt importate.