Energia electrica pe piata din Romania este, luni, cea mai ieftina din regiune

Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este 47,51 euro pe MWh in Romania, in timp ce, in Ungaria, energia costa 49,01 euro pe MWh, iar in Cehia si Slovacia, 49,04 euro pe MWh.La ora 10:30, consumul tarii era de 8.385 MW, productia, de 8.633 MW, iar restul de 248 MW erau exporturi.In topul surselor se afla energia hidro, cu 2.143 MW, hidrocarburile - 1.783 MW, carbune - 1.694 MW, nuclear - 1.388 MW, eolian - 1.378 MW, fotovoltaic - 183 MW, biomasa - 64 MW.De altfel, Romania este exportator de energie inca de saptamana trecuta, din 20 noiembrie, cand au inceput ploile si vantul, favorizand productia de energie hidro si eoliana.