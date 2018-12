Energia generata de micii producatori ar trebui preluata in retea de la 1 ianuarie, dar nimeni nu stie cum

ANRE a organizat, luni, o sedinta publica pentru discutarea pachetului de reglementari referitor la comercializarea energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 27 kW apartinand prosumatorilor, adica producatori si consumatori in acelasi timp.La discutii au participat Viorel Alicus, director in ANRE, alti reprezentanti ai reglementatorului si ai furnizorilor, ai distribuitorilor, ai producatorilor din surse regenerabile, ONG-urilor de mediu, dar si prosumatori care deja injecteaza energie in retea, fara a primi nimic in schimb.O modificare legislativa din vara acestui an permite prosumatorilor sa primeasca pentru energia livrata in retea un pret egal cu media de pe piata spot din anul anterior, factura urmand sa fie compensata de furnizori.Insa din discutii a reiesit ca nici reprezentantii furnizorilor, nici cei ai ANRE nu sunt pregatiti pentru asta si nu cunosc inca modul in care acest lucru se va face practic."Ca sa fac prognoza pentru fiecare prosumator in parte, cum facem cu dezechilibrele? Ni le asumam, dar cum? Eu nu inteleg ce inseamna acest dezechilibru pe care il preiau. Nu scrie nicaieri in nicio reglementare cum sa facem asta", a adus in discutie Mihai Beu, directorul de comercializare al Electrica Furnizare.Participantii si-au dat cu parerea asupra acestui aspect, dar fara o solutie concreta, ajungandu-se pana la intrebarea daca prosumerul este consumator sau producator."Banuiesc ca prosumatorul il calculati ca fiind producator. Trebuie sa ne lamurim. Bine ca nu am terminat discutia", a spus Alicus."Prosumatorul nu mai consuma ca un casnic obisnuit, consuma pe sold. Se introduc dezechilibre in plus", a continuat oficialul Electrica."Il vedeti ca un consumator, nu ca un producator?", a intrebat Alicus, la care reprezentantul Enel a adaugat: "Adica vedem partea plina a paharului"."E bine ca avem discutia acum. Trebuie sa faca prognoza. Au dreptate. Intr-o ora un prosumator poate fi ori consumator, ori producator", a mai spus reprezentantul ANRE."Trebuie sa notificam in piata o prognoza de consum si una de productie. Este absolut imposibil", a continuat responsabilul Electrica."Ba da, se poate, daca faceti asa cum v-am spus noi", a insistat Alicus.In discutie a intervenit si un reprezentant al Patronatului Producatorilor de Energie Regenerabila (PATRES)."Eu nu stiu statistic sa intuiesc daca fiul meu va aprinde calculatorul sau va deschide frigiderul in urmatoarea ora", a spus el.Reprezentantul Electrica le-a atras tuturor atentia ca aceste lucruri trebuie lamurite, daca ANRE vrea ca sistemul sa functioneze de la 1 ianuarie."Parerea mea este ca trebuie notificata o pozitie pentru toti prosumatorii din piata. Problema este cand se inghesuie foarte multi la furnizori de dimensiune mica. La furnizorii de dimensiuni mari nici nu se va simti", a sustinut Alicus.Reprezentantii PATRES au aratat ca, la furnizorii mari, prosumatorii chiar vor imbunatati prognoza de dezechilibru."M-as bucura. Tocmai se plang ca nu stiu sa faca prognoza. Facem o intalnire cu distribuitorii si furnizorii saptamana asta", a mai spus Alicus.Anuntul de a fi exclusi de la viitoarea intalnire i-a nemultumit insa pe producatorii de energie regenerabila, care si-au manifestat temerea ca in acea discutie se va stabili ca tocmai prosumatorii vor fi cei care vor suporta dezechilibrele."Aratati-mi articolul din lege unde se spune ca sunteti scutiti de dezechilibre", le-a replicat directorul ANRE.Martin Moise, presedintele PATRES, i-a raspuns: "Am mai avut in trecut povestea cu regenerabilii care au investit si au fost pacaliti, nu vrem sa ne trezim ca si de data asta patim la fel".In plus, furnizorii au aratat ca deocamdata sistemul informatic pe care il au nu le permite sa factureze energia catre prosumatori si va mai dura cateva luni, cel putin pana in martie, pana ce acest lucru va fi posibil.Cand reprezentantii PATRES au cerut ANRE sa le aprobe furnizorilor o luna sau maximum o luna jumatate pentru a-si pune la punct sistemul informatic, reprezentantul Electrica a aratat ca acest lucru nu se poate face peste noapte, iar solutia nu este data de ei, ci de cei care le pot modifica sistemul.Un alt subiect care a fost dezbatut intens a fost daca prosumatorii trebuie sa aiba sau nu un al doilea contor care sa masoare energia produsa, in contextul in care, potrivit legii, energia livrata in retea trebuie sa fie doar din surse regenerabile.Reprezentantii PATRES au sustinut ca nu este nevoie de un al doilea contor, in conditiile in care nimeni nu ar lua energie din retea pentru a o reinjecta, cu pierderi financiare imense."Energia din retea costa 600 de lei, iar pentru cea injectata in retea primeste pretul mediu al PZU, 200 de lei, adica de trei ori mai putin. Propunem sa fie scos al doilea contor si sa se precizeze clar, in schimb, ca este interzisa luarea energiei din retea si reinjectarea ei. Contorul suplimentar este inutil, doar daca tii neaparat sa pierzi bani pentru a avea onoarea sa incalci legea", a mai spus Moise.Potrivit acestuia, schema de sprijin, asa cum a fost aprobata in Parlament, nu este suficient de mare pentru a-i determina pe oameni sa devina prosumatori, astfel ca trebuie eliminata orice investitie inutila in plus. Aceasta propunere va fi analizata de ANRE."E simplu, nu are rost sa ne complicam", a mai spus Moise, la care Alicus a raspuns: "Asta cu nu are rost e cu semnul intrebarii".Alte probleme ridicate de furnizori au fost daca trebuie sa emita o singura factura pentru energia produsa si cea consumata, dar si cum vor calcula TVA pentru toate aceste plati. Totodata, furnizorii s-au plans ca schimbul de informatii cu distribuitorii dureaza foarte mult, intre 3 si 6 luni."Astazi, un client final, cand vrea sa-si schimbe furnizorul, trebuie sa notifice furnizorului vechi inclusiv noul furnizor unde se muta, ceea ce mi se pare o practica anticoncurentiala. De ce trebuie sa stie vechiul furnizor cine va fi noul furnizor?", a intrebat reprezentantul producatorilor de energie verde, iar oficialul ANRE l-a aprobat: "Aveti dreptate, furnizorul trebuie sa stie ca pleaca, nu si unde"."Sunt foarte multe observatii. Trebuie publicata o forma revizuita a ordinului si vom continua discutiile", a spus Viorel Alicus, la finalul sedintei.Reprezentantul Greenpeace l-a intrebat pe oficialul ANRE cand crede ca vom exista primii prosumatori care vor primi bani din energia livrata in retea."Vedeti cate discutii sunt, saptamana asta vom continua discutiile. Trebuie sa avem multe raspunsuri. Se pune problema daca le vom sti pana la 31 decembrie sau pana la 10 ianuarie. Se pare ca lucrurile nu sunt atat de simple cum pareau la prima vedere", a raspuns Alicus.Parlamentul a aprobat, in iulie, Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care precizeaza: "Prosumatorii (sau prosumerii - n.r.) care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementarilor ANRE".Totodata, furnizorii de energie electrica sunt obligati, la solicitarea prosumatorilor cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, sa achizitioneze energia electrica produsa la un pret egal cu pretul mediu ponderat inregistrat in Piata pentru Ziua Urmatoare in anul anterior."Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, sunt exceptati/scutiti de la plata tuturor obligatiilor fiscale aferente cantitatii de energie electrica produsa pentru autoconsum, precum si excedentul vandut furnizorilor", mai spune legea votata in iulie.De asemenea, acesti consumatori sunt scutiti si de la plata certificatelor verzi pentru energia produsa si utilizata pentru consumul propriu final.