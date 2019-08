Incertitudini pe piata de energie, dupa abrogarea unor articole din OUG 114, intr-o perioada cu preturi mari

"Este foarte bine ca se revine la o situatie de normalitate si ne bucura faptul ca se doreste renuntarea la acele articole care reintroduc in piata preturile reglementate. Insa este foarte deranjanta pentru participantii la piata aceasta alba-neagra cu deciziile. Acest lucru duce la incertitudini in piata, la haos, la distorsiuni", a spus Lungu.El a aratat ca nicaieri in Uniunea Europeana nu a existat o situatie in care sa se revina la preturi reglementate atat de brusc si fara o consultare cu specialistii, cum s-a intamplat cand a fost aprobata OUG 114 in decembrie 2018."Indiferent de ce decizie se ia, este nevoie sa se lase o perioada pentru ca lumea sa se pregateasca. Nu-mi dau seama cum se va face aceasta revenire. Sa asteptam votul final, pentru ca zarurile nu au fost aruncate inca", a continuat Lungu.Potrivit presedintelui AFEER, toate acestea au loc intr-o perioada cu preturi mai ridicate decat in mod obisnuit.Astfel, pe bursa de energie OPCOM, pretul spot pentru ziua de miercuri are o medie de 459 de lei pe MWh, fata de 307 lei luni si 405 lei marti. Pretul maxim ajunge la 580 de lei pe MWh in orele de varf, foarte aproape de maximul istoric din iarna 2017.In opinia reprezentantului furnizorilor, pretul energiei pe bursa nu are legatura cu votul din Comisia de industrii, ci este determinat de un consum foarte mare de energie electrica la nivel national, ca urmare a valului de canicula din aceste zile, concomitent cu o hidraulicitate scazuta si o productie mica de energie eoliana.Comisia de industrii din Camera Deputatilor a votat, marti, respingerea articolelor din OUG 114/2018 care reintroduceau preturile reglementate la energie si gaze.OUG 114 figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor din aceasta saptamana, insa Comisia pentru buget-finante din Camera Deputatilor a amanat intocmirea unui raport.Presedintele comisiei, Sorin Lazar, a facut aceasta propunere de amanare, el explicand ca ordonanta nu poate intra in sedinta de plen de miercuri intrucat nici Comisia pentru munca nu s-a intrunit."Avem trei comisii de raport - Comisia de buget-finante, Comisia pentru munca si cea de IT. Comisia de IT a dat raport de respingere, Comisia de munca nu s-a intrunit. Deci fara Comisia de munca oricum nu poate intra in plen maine. Avand in vedere faptul ca nici comisiile avizatoare - avem punctele de vedere doar de la sapte comisii, nu de la toate cele 11, va propun sa amanam raportul pentru sesiunea ordinara, pentru ca nu vreau sa facem nimic pe picior, chiar nu vad de ce ar trebui sa facem un raport astazi, atat timp cat Comisia de munca nu si-a dat nicio parere despre raport. Va cer o pasuire si o amanare a acestui raport, pentru ca vreau sa facem lucrurile asa cum trebuie", a precizat Lazar.