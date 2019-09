OMV Petrom: Romania a fost foarte aproape de o pana de curent generala, de doua ori in acest an

"Romania a fost foarte aproape de black-out de doua ori in acest an, o data la inceputul anului, in iarna, si a doua oara zilele trecute, cand au fost oprite atat Unitatea 1 de la Cernavoda, cat si centrala de la Brazi", a spus Neel, prezent la conferinta "Evolutia pretului gazelor naturale prin restructurarea sectorului", organizata de publicatia Financial Intelligence.Potrivit lui Neel, acest lucru a fost cauzat de lipsa capacitatilor de productie."Nu este suficienta capacitatea de generare si nu pot fi finantate investitiile in noi capacitati de generare pentru ca nu exista posibilitatea incheierii unor contracte pe termen lung. Deci trebuie sa vindem totul pe o piata partial reglementata, nu poti finanta proiecte noi", a aratat Neel, care este si presedintele Federatiei Patronale de Petrol si Gaze din Romania.Saptamana trecuta, Unitatea 1 a centralei de la Cernavoda a fost oprita incepand de miercuri, timp de o saptamana, perioada care a coincis cu o hidraulicitate scazuta si cu o productie mica de energie eoliana.Aceste lucruri au dus la cresterea vertiginoasa a importurilor, Romania utilizand la capacitate maxima linia de interconectare cu Ungaria.De asemenea, pretul energiei pe piata spot din Romania a fost cea mai mare din regiune, de multe ori dublu fata de celelalte tari.