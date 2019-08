Pretul energiei electrice pe bursa se apropie de recordul istoric

Astfel, pretul maxim de marti se apropie foarte mult de recordul de 600 de lei pe MWh inregistrat in iarna 2017.Pretul mediu a fost de 405 lei pe MWh, fata de 307 lei pe MWh, cat a fost luni.In regiune, Romania are cel mai mare pret al energiei in ziua de marti, similar cu cel din Ungaria, cu care este cuplata la nivel de piata sport, insa de doua ori mai mare fata de preturile din Cehia si Slovacia.Astfel, daca un MWh costa, in Romania, 117 euro la orele de varf (intre orele 20:00 si 21:00), in Cehia si Slovacia pretul este de 59 de euro pe MWh.Datele in timp real ale Transelectrica arata ca, marti la ora 12:30, Romania importa aproape 1.000 de MW. Consumul era de 7.946 MW, in timp ce productia, de 7.035 MW.