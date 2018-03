Tot ce trebuie sa stii despre sistemul "Demand-Response"

Demand-Response: Cum Functioneaza?

Impactul Economic

Cu toate ca inca nu exista o astfel de metoda si la noi, alte tari au creat un sistem care poate echilibra productia si consumul in timp real.Acesta se numeste "Demand-Response" si s-a dovedit a fi foarte eficient atunci cand furnizorii nu pot produce atat de multa energie pe cat cer producatorii de instalatii electrice si alte institutii mari.Sa presupunem ca, dintr-un motiv sau altul, producatorii de energie electrica nu pot satisface cererea de consum a tuturor clientilor: in acest caz, producatorii in cauza pot intrerupe furnizarea de electricitate unor clienti alesi in prealabil, cu care se afla sub contract.Atunci cand anumiti clienti sunt o parte din sistemul "Demand-Response", ei sunt de acord sa fie debransati de la curent pana in punctul in care producatorii gasesc o solutie la problemele existente. Acesti clienti sunt numiti "interuptibili" si sunt, in genere, consumatori de talie medie spre mare.In schimbul debransarii temporare de la electricitate, sunt platiti de catre producatori si li se garanteaza ca li se va furniza energie imediat ce situatia se remediaza.In felul acesta, producatorii nu trebuie sa creasca productia (ceea ce poate fi imposibil in majoritatea cazurilor), ci sa scada consumul acestor clienti interuptibili, care pot fi fabrici de instalatii electrice, centre comerciale uriase, etc.Acestia se inscriu pe o platforma digitala creata de producatorul cu care colaboreaza si beneficiaza de o reducere generoasa la electricitate. Atunci cand sunt debransati, sunt subventionati suplimentar.Sistemul Demand-Response poate echilibra intreaga retea in cel mai scurt timp posibil. Din nou, in Romania inca nu exista un asemenea sistem, chiar daca Enel dispune de el si il foloseste in alte tari, in special in Irlanda.Sistemul Demand-Response le permite producatorilor de energie electrica sa salveze miliarde, dupa cum s-a demonstrat in SUA in ultimii ani. In loc de a creste productia si de a ramane cu si mai multa energie care nu poate fi stocata dupa ce reteaua s-a stabilizat, producatorii nu depun nici un efort financiar pentru a atinge scopul final.Productia de electricitate nu e deloc ieftina, asadar producatorii nu vor trebui sa scoata mai multi bani din buzunar daca se folosesc de sistemul Demand-Response.Cei care se inscriu pe platforma vor putea face si ei economii, avand in vedere ca in primul rand dispun de un discount iar in al doilea rand, sunt recompensati financiar. Productia globala de electricitate ar scadea drastic daca sistemul Demand-Response ar fi implementat peste tot.Acest lucru ar avea un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, datorita faptului ca nivelul de poluare ar scadea. Din pacate, inca e neclar daca Demand-Response va ajunge si in Romania in anii urmatori. Dupa cum am mentionat deja, Enel lucreaza cu acest sistem, deci nu ar fi surprinzator sa-l introduca si la noi.