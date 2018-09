Cel mai mare parc eolian offshore de pe planeta a inceput sa functioneze in Marea Irlandeza

Compus din 87 de turbine, fiecare cu o inaltime de doua ori mai mare decat celebrul Big Ben, parcul eolian offshore Walney Extension acopera o suprafata de 145 kilometri patrati si are o capacitate totala de 659 megawati, suficienta pentru a alimenta cu energie aproape 600.000 de locuinte.Amplasat in Marea Irlandeza, la aproape 12 mile (19 kilometri) de coasta de nord-vest a Marii Britanii, parcul eolian offshore Walney Extension devanseaza detinatorul actual al titlului de cel mai mare parc eolian offshore de pe planeta, facilitatea London Array, in estuarul raului Tamisa, informeaza CNBC."Acest proiect, finalizat la timp si in limitele bugetului, marcheaza un nou pas important in viziunea Orsted a unei lumi care functioneaza in intregime pe baza de energie verde", a declarat directorul diviziei din Marea Britanie a Orsted, Matthew Wright.Grupul danez Orsted a inceput constructia acestui proiect in 2015. Orsted detine 50% din actiunile acestui proiect, restul fiind impartit in mod egal intre fondurile daneze de pensii PFA si PKA.Europa este un jucator important in sectorul energiei eoliene offshore cu peste 4.000 de turbine eoliene offshore instalate in 11 tari, potrivit datelor furnizate de organizatia de profil WindEurope. Numai putin de 13 noi parcuri eoliene offshore au fost finalizate in 2017, inclusiv primul parc eolian offshore plutitor de pe planeta. Marea Britanie avea in 2017 capacitati instalate de 1,7 Gigavati de energie eoliana offshore iar Germania avea capacitati de 1,3 Gigavati.