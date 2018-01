Danemarca si-a asigurat aproape jumatate din energia electrica prin eoliene, in 2017

"Am aratat inca odata intregii lumi ca Danemarca are cel mai bun sistem energetic din lume. Am reusit sa gestionam mari cantitati de energie eoliana si alte surse verzi de energie, mentinand in acelasi timp o securitate ridicata a aprovizionarii", a declarat ministrul danez al Energiei si Mediului, Christian Lilleholt. Potrivit acestuia, Guvernul de la Copenhaga vrea ca in 2030 energiile regenerabile sa acopere cel putin 50% din necesarul de electricitate al Danemarcei.Tara scandinava, care completeaza productia interna de energia eoliana cu importurile de energie hidroelectrica din Norvegia, energie nucleara din Suedia si energie fotovoltaica din Germania, intentioneaza in prezent sa investeasca in stocarea energiei pentru a-si intari independenta si securitatea aprovizionarii, care depinde de conditiile meteo.Mult timp dependenta de importurile de energie, Danemarca a inceput sa renunte la termocentralele pe baza de carbune si sa investeasca masiv in energia eoliana la sfarsitul anilor 1970 astfel ca, la finele anilor 1990, devenise exportator net de energie.