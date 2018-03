E frg de ingheata eolienele. Ministrul Energiei: Am pus in loc carbune, ca n-am avut altceva

Alaltaieri, de exemplu, au inghetat centralele eoliene, toate. Si ce am pus in loc? Am pus in loc carbune, ca n-am avut ce sa punem altceva.

"As incepe cu urmatoarea afirmatie care este destul de dura: hai sa nu taiem ceva inainte de a pune ceva in loc. Adica Romania este o tara binecuvantata de Dumnezeu.E o tara care dispune de resurse bogate de energie regenerabila, hidro, geotermala, biomasa, energie eoliana, solara si din resurse clasice, carbune, gaz, petrol... nuclear. Haideti sa ne uitam la structura productiei de energie intr-o zi oarecare.Ca hidro deja era la maximum. Adica eu cred ca trebuie sa pastram un echilibru si acest echilibru este cel care va sta la baza strategiei pe care o dezvoltam si pe care, asa cum am promis, pana la sfarsitul anului o vom adopta", a spus Anton Anton.Potrivit ministrului Energiei, Clean Energy Package (Pachetul privind Energia Curata n.r.) reprezinta o provocare si o oportunitate.Acesta a reamintit ca pe zona de stocare de energie Romania are in derulare proiectul Tarnita-Lapustesti, dar ca in Europa sunt 340 de asemenea sisteme."Ma bucur ca toata lumea e de acord ca trebuie sa discutam despre stocare de energie. Romania are un proiect mare, frumos, Tarnita-Lapustesti, la care se tot uita. Nu stiu de ce, nu ma intrebati, ca il tot invartim de pe o parte pe alta. Eu sper ca in scurta vreme sa-l lansam.Adica sa-i dam drumul si sa face sistemul acesta de stocare. Stiti cate sisteme de stocare, din astea, de hidraulica, sunt in Europa? Vreo 340. Numai Austria are vreo patru in constructie acum.Toate tarile din jurul nostru au cate unul, mai mare, mai mic. Si eu cred ca nu e normal, avand toate conditiile, ca noi sa ramanem in urma", a declarat Anton Anton.Ministrul Energiei a participat joi la workshop-ul 'Perspective si cerinte pentru noile planuri de actiune privind energia regenerabila in Romania', organizat de Forumul interparlamentar pentru energie regenerabila si eficienta energetica - EUFORES impreuna cu Comisia pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Comisia economica, industrii si servicii si Comisia pentru transporturi si energie din Senat, organizeaza joi workshop-ul 'Perspective si cerinte pentru noile planuri de actiune privind energia regenerabila in Romania'.