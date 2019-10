Ikea are unda verde sa preia eolienele Vestas din Romania

IRI Investments SRL este o companie de tip holding, detinuta de Ingka Investments B.V., Olanda, care apartine Grupului Ingka.Grupul Ingka opereaza in Romania doua directii de business: comercializarea mobilei, articolelor de iluminat si a celor de uz casnic si investitii in sectorul forestier, detinand magazinele Ikea.Grupul Vestas activeaza, in principal, in industria energiei eoliene, fiind unul dintre cei mai importanti producatori de turbine eoliene si servicii conexe, la nivel global.In Romania, Grupul Vestas opereaza in domeniul furnizarii de turbine eoliene si serviciilor conexe, prin intermediul Vestas CEU Romania SRL.Cele sapte companii preluate de catre IRI Investments SRL activeaza in domeniul producerii si comercializarii de energie eoliana.In urma a analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea propusa nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia si nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal.Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential.Pe 13 septembrie, grupul suedez Ingka, care detine majoritatea magazinelor Ikea, a anuntat ca a achizitionat de la Vestas o participatie de 80% in sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro (151 milioane de dolari), potrivit Reuters.Achizitia, realizata prin divizia de investitii a Ingka Group, include 64 de turbine cu o putere totala instalata 171 MW, si vine dupa ce anul acesta grupul suedez cumparase o participatie in al doilea mare parc eolian offshore din Germania."Achizitia din Romania sprijina obiectivul nostru de a genera din surse regenerabile intreaga cantitate de energie pe care o consumam iar investitia ne aduce cu un pas mai aproape de indeplinirea tintelor noastre climatice din 2020", a afirmat seful investitiilor de la Ingka, Krister Mattsson.Acum, Ingka Group detine si opereaza 900.000 de module solare si 534 turbine eoliene in 14 tari.Tranzactia trebuie aprobata de autoritatile de reglementare si ar urma sa se finalizeze in octombrie, a precizat grupul suedez.