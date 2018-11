Vantul bate cu putere, iar eolienele urca pe primul loc in topul surselor de energie electrica

La ora mentionata, productia de energie din turbinele eoliene era de 2.242 MW.Pe locul doi in topul resurselor de productie se afla carbunele, cu 22,2% (2.129 MW), iar, pe locul trei, hidrocarburile, cu 20,8% (1.990 MW).Totodata, productia nationala se ridica la 9.569 MW, iar consumul, la 8.989 MW, diferenta de 580 MW fiind exportata.Administratia Nationala de Meteorologie a avertizat ca, miercuri 28 noiembrie, intre orele 2:00 si 20:00, vantul va avea intensificari cu viteze de 40 - 50 km/h, iar in estul, centrul, sudul Munteniei, in Dobrogea si in sudul Moldovei rafalele vor atinge in general 55 - 75 km/h.Acestea sunt zonele unde sunt concentrate cele mai multe parcuri eoliene din Romania.