Productia mondiala de energie nucleara a ajuns la un maximum istoric, dar dezvoltarea stagneaza

Conform rezultatelor World Nuclear Industry Status Report (raportul anual privind starea industriei nucleare in lume) pe 2018, preluate de AFP, capacitatea operationala a centralelor nucleare a ajuns la 370 de gigawati, peste maximul precedent de 368 GW in 2006.Pe de alta parte, in 2018, in intreaga lume au inceput sa functioneze doar noua reactoare noi - sapte in China si doua in Rusia. Ulterior, in primul semestru din 2019, au fost date in exploatare alte patru, dintre care doua in China.Numarul total de reactoare nucleare functionale din intreaga lume a ajuns astfel la 417, in 31 de tari, la inceputul semestrului al doilea al acestui an. In 1989, erau inregistrate 418 reactoare, insa puterea lor medie era mai mica.Raportul - de obicei critic la adresa industriei nucleare, potrivit AFP - prezinta o dinamica slaba a domeniului respectiv; la 1 iulie, erau in constructie 46 de reactoare (dintre care 10 in China), cel mai mic numar din ultimul deceniu.Anul trecut au inceput doar cinci proiecte noi in domeniu, in Bangladesh, Coreea de Sud, Regatul Unit, Rusia si Turcia, iar anul acesta unul singur, in Rusia.In China, considerata "locomotiva sectorului", nu s-a mai inceput constructia unui reactor comercial din decembrie 2016, subliniaza raportul. Maximul istoric al dezvoltarii a fost atins in 1976, cand au fost deschise 44 de santiere.In schimb, studiul evidentiaza cresterea cu 165 GW a productiei de energie din surse regenerabile, ale carei costuri au scazut considerabil.Sunt analizate si avantajele diferitelor moduri de productie a energiei din punct de vedere al schimbarilor climatice."Stabilizarea climei este urgenta, in timp ce energia nucleara este lenta. Ea nu rapunde niciunei nevoi operationale sau tehnice pe care concurentele care emit putin dioxid de carbon sa nu le poata acoperi mai bine, mai ieftin si mai rapid", conchid autorii raportului.