Rusii trimit o centrala nucleara plutitoare, prima din lume, in traversarea Oceanului Arctic

"Cernobil pe gheata" sau "Titanic nuclear"?

Destinata sa alimenteze dezvoltarea productiei de hidrocarburi in zonele extrem de izolate, centrala este de fapt o barja uriasa denumita Akademik Lomonossov care urmeaza sa plece din portul Murmansk din nordul Rusiei, unde a fost alimentat cu combustibil nuclear, in directia Pevek, un mic oras din Siberia orientala, in districtul autonom Chukotka.Calatoria ar urma sa dureze intre patru si sase saptamani, in functie de conditiile meteo si de cantitatea de gheata existenta de-a lungul rutei, chiar daca Pasajul de nord-vest, o cale maritima cu o lungime de circa 5.780 km ce leaga Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific de-a lungul coastei de nord a Rusiei, este din ce in ce mai accesibil odata cu topirea calotei glaciare din cauza incalzirii globale.Akademik Lomonossov, o barja de 21.000 de tone fara motoare proprii, va fi tractata de mai multe nave de-a lungul calatoriei sale. Centrala nucleara plutitoare este compusa din, apropiata de cea a spargatoarelor de gheata cu propulsie nucleara, fata de o capacitate de 1.000 de MW pentru un reactor obisnuit al unei centrale nucleare de ultima generatie.Potrivit AFP, Akademik Lomonossov are o lungime de 144 de metri si o latime de 30 de metri si are la bord un echipaj de 69 de persoane. Odata ajunsa la Pevek, nava Akademik Lomonossov va fi racordata la reteaua energetica locala si ar urma sa devina operationala pana la sfarsitul acestui an.Chiar daca populatia acestui mic oras din Siberia orientala nu depaseste 5.000 de locuitori, viitoarea centrala nucleara va putea acoperi consumul a 100.000 de persoane si este destinata in special, in contextul in care Rusia vrea sa extinda exploatarea hidrocarburilor din zona Arctica.Asociatiile pentru protectia mediului critica insa de mai multi ani pericolul reprezentat de unsau al unui, mai ales dupa cresterea radioactivitatii in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), ca urmare a unui accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare."Orice centrala nucleara produce deseuri radioactive si are un risc de accident, iar Akademik Lomonossov este si mai vulnerabila la furtuni avand in vedere ca", sustine Rachid Alimov de la Greenpeace Rusia.Potrivit acestuia, districtul Chukotka,dar care numara doar 50.000 de locuitori, "are un potential enorm pentru dezvoltarea energiei eoliene iar o centrala nucleara plutitoare este o modalitate mult prea riscanta si prea costisitoare pentru a produce electricitate".Chiar daca pare periculoasa, ideea unei centrale nucleare plutitoare nu a aparut din senin. Industria nucleara, care incearca in prezent sa se reinventeze, dezvolta in prezent reactoare de mici dimensiuni, in incercarea de a castiga noi clienti.Inspiratia vine din domeniul constructiilor navale, care utilizeaza de mult timp reactoare nucleare de mici dimensiuni pentru propulsia submarinelor, spargatoarelor de gheata sau a portavioanelor. Astfel de reactoare ar putea fi amplasate in regiuni izolate care nu dispun de infrastructuri. Grupul rus Rosatom sustin ca aceasta este o solutie mai simpla decat o centrala nucleara clasica.