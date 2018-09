Iata care este situatia micilor producatori de energie electrica si cand vor putea si ei sa vanda in retea

"Consiliului Concurentei sprijina si faciliteaza aplicarea cat mai rapida a prevederilor legii privind vanzarea energiei produse de prosumeri (sau prosumatori, cum sunt numiti consumatorii de energie care sunt si mici producatori, in acelasi timp - n.r.) ", a afirmat el.Chiritoiu a explicat ca, la ora actuala, la nivel european, nu s-a conturat un cadru omogen si unitar care sa reglementeze regimul juridic al prosumerilor, astfel ca mai multe state membre, precum Franta, Germania, Danemarca sau Croatia, au solicitat si au obtinut aprobarea Comisiei Europe pentru diversele scheme de sprijin menite sa incurajeze productia de energie din surse regenerabile de catre micii producatori, persoane fizice sau juridice."In cazul Romaniei, consideram ca legea aprobata de Parlament, care prevede vanzarea energiei produse de prosumeri la pretul mediu ponderat de pe PZU din anul anterior, nu creeaza un avantaj de natura ajutorului de stat, deoarece reprezinta pretul pietei, respectiv o referinta obiectiva si realista, in acest scop fiind insa necesara expertiza si certificarea ANRE", a precizat Chiritoiu.El a adaugat ca, mai departe, trebuie analizat intregul mecanism prin care se va implementa aceasta prevedere legala, mecanism care trebuie elaborat de catre ANRE."Pentru siguranta, avand in vedere si practica decizionala europeana in ceea ce priveste autorizarea ajutoarelor acordate la prosumatori, am propus ANRE consultarea informala a Comisiei Europene cu privire la mecanismul aplicabil in Romania, imediat dupa ce autoritatea de reglementare il va contura", a mai spus presedintele Consiliului Concurentei.Pe de alta parte, subventionarea de catre Guvern prin Agentia Fondului de Mediu (AFM) a panourilor fotovoltaice achizitionate inclusiv de agenti economici ar intra in sfera ajutorului de stat, insa suma este suficient de mica pentru a putea fi gestionata printr-o schema de minimis, aprobata la nivel national, fara a necesita parcurgerea procedurii mai indelungate de notificare la CE."In concluzie nu vedem obstacole semnificative pentru aplicarea rapida a legii", a conchis Chiritoiu.Declaratia sa vine in contextul in care, saptamana trecuta, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a declarat ca a primit recent o scrisoare de la Consiliul Concurentei, care anunta ca acest mecanism de preluare a energiei generate de micii producatori, la un pret fix, ar putea fi considerat ajutor de stat, iar notificarea acestei scheme la Bruxelles si asteptarea raspunsului ar insemna o intarziere de cel putin un an."Avem pe agenda un subiect fierbinte pentru micii producatori, asa-numitii prosumatori. Este o schema... dar evit sa folosesc cuvantul 'schema', intrucat acum doua saptamani ne-am ales cu o scrisoare de la Consiliul Concurentei, care ne-a anuntat ca acest mecanism este susceptibil a fi ajutor de stat, iar aceste afirmatii ne arunca inapoi. Pentru ca, daca aceste mecanism este ajutor de stat si trebuie autorizat la Comisia Europeana, in cel mai optimist scenariu intr-un an va intra in vigoare. Inca speram sa nu fie ajutor de stat", a spus Bege.El a aratat ca ANRE se afla in discutii cu Consiliul Concurentei si cu DG Competition pe aceasta tema, dar continua sa lucreze la reglementari, astfel incat, daca se va dovedi ca nu este un ajutor de stat, acest mecanism sa fie pus in aplicare la finele lunii octombrie."Speram ca punctul de vedere al DG Competition sa fie ca nu este cazul sa notificam acest mecanism. Dar in continuare lucram la acele reglementari legate de perioadele de facturare, modificam contractele-cadru pentru furnizarea energiei electrice, pentru ca noi ne-am gandit ca cel mai usor ar fi ca aceasta obligatie ca furnizorii de preia energia sa se materializeze printr-un act aditional la contractele de furnizare. Aceste reglementari sunt in lucru si, daca avem confirmarea ca nu este ajutor de stat, la finele lunii octombrie putem pune in aplicare aceasta schema", a mai spus vicepresedintele ANRE.Parlamentul a aprobat, in iulie, Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care precizeaza: "Prosumatorii (sau prosumerii - n.r.) care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementarilor ANRE".Totodata, furnizorii de energie electrica sunt obligati, la solicitarea prosumatorilor cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, sa achizitioneze energia electrica produsa la un pret egal cu pretul mediu ponderat inregistrat in Piata pentru Ziua Urmatoare in anul anterior."Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, sunt exceptati/scutiti de la plata tuturor obligatiilor fiscale aferente cantitatii de energie electrica produsa pentru autoconsum, precum si excedentul vandut furnizorilor", mai spune legea votata in iulie.De asemenea, acesti consumatori sunt scutiti si de la plata certificatelor verzi pentru energia produsa si utilizata pentru consumul propriu final.