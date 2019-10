E.ON transfera activitatea de regenerabile la RWE

Facilitatile aferente productiei de energie din surse regenerabile la scara industriala au fost un punct central de interes in cadrul strategiei de dezvoltare a E.ON inca din anul 2007.Investitiile de peste 12 miliarde de euro au ajutat E.ON sa devina unul din cei mai mari producatori mondiali de energie verde. Fermele eoliene continentale precum Roscoe din Texas, cu o putere de 782 megawati (MW), au constituit o parte esentiala a acestei dezvoltari. La momentul finalizarii sale, in 2009, Roscoe era cea mai mare ferma eoliana continentala (onshore) din lume, astazi situandu-se pe locul al cincilea.De foarte curand, E.ON a inceput constructia Nysater, un proiect de 475 MW, care se va constitui intr-una din cele mai mari ferme eoliene a Europei. Se fac pregatiri in acest moment in vederea extinderii catre Japonia, Mexic, Chile si Australia.E.ON este, de asemenea, una dintre primele companii din lume care s-au lansat in productia de energie eoliana offshore, jucand astfel un rol esential in transformarea acestei tehnologii intr-o activitate matura si competitiva. Compania a participat si la construirea London Array, care, la momentul finalizarii sale in 2013, era cea mai mare ferma eoliana offshore.Anul trecut E.ON a pus in functiune Arkona, o ferma eoliana din Marea Baltica, langa Germania, stabilind in acest fel un nou standard pentru incheierea la timp a lucrarilor aferente construirii unei ferme eoliene offshore, incadrandu-se, in acelasi timp, in bugetul propus.Portofoliul pe care E.ON l-a transferat la RWE include si proiecte de energie solara si pe baza de baterie. E.ON a construit sau construieste proiecte de energie regenerabila in intreaga lume, totalizand 9.000 megawati, o cantitate suficienta pentru a satisface necesarul de energie al Belgiei. Din cei 9.000 MW construiti de E.ON si partenerii sai, aproximativ 6.800 MW sunt detinuti de catre E.ON. Impreuna cu aceste active, au fost transferati la RWE si 1.500 de angajati."Activitatile noastre au ajutat la pavarea drumului spre industrializare si reducerea costurilor aferente energiei regenerabile. In combinatie cu RWE, activitatea de regenerabile a E.ON si innogy se va constitui intr-o platforma atractiva cu un mare potential de dezvoltare.As dori sa multumesc colegilor nostri de la E.ON Climate & Renewables, condusi de catre Anja Dotzenrath, pentru munca deosebita pe care au depus-o. Sunt sigur ca acum, facand parte din RWE, vor avea cele mai bune conditii posibile pentru continuarea dezvoltarii cu succes a activitatii de regenerabile", a afirmat Directorul General Executiv al E.ON, Johannes Teyssen."E.ON se va implica si pe mai departe indeaproape in activitatea de regenerabile, care credem cu tarie ca va fi sursa principala de furnizare a energiei in viitorul apropiat.Pe teritoriile germane acoperite de retelele noastre, noi conectam mai mult de 90% din facilitatile eoliene si solare la sistemul energetic. Retelele noastre vor deveni 'internetul tranzitiei energetice'. Ele vor asigura clientilor nostri accesul la energia, incalzirea, racirea si mobilitatea verde.Astfel, mergand tot inainte, ne vom concentra pe aceasta infrastructura si pe solutiile pentru clienti. In plus, sediul nostru va gazdui noul Centru de Inovare al E.ON. In viitor, Essen va da, astfel, tonul atat unei tranzitii energetice de succes in Europa, cat si reducerii emisiilor de carbon", a mai spus Teyssen.Chiar daca a operat acest transfer, E.ON va ramane in continuare angajat in activitatea de producere a energiei din surse regenerabile. Compania va oferi clientilor rezidentiali, industriali, comerciali si municipali solutii de producere a energiei verzi adaptate fiecaruia in parte, ajutandu-i, in acest fel, sa isi reduca amprenta carbonica si sa joace un rol activ in protejarea climei terestre.De exemplu, panourile solare, solutiile de stocare a energiei si aplicatiile inteligente pentru acasa oferite de E.ON ii vor ajuta pe clientii rezidentiali sa isi produca propria energie si sa o foloseasca in mod cat mai eficient posibil.In plus, E.ON isi va extinde activitatea de vanzare a solutiilor de eficienta energetica mai departe, catre clientii de business, ajutandu-i sa produca energie din surse regenerabile, utilizand energia solara si cea eoliana la scara mica.De exemplu, in prezent E.ON instaleaza panouri solare pe acoperisurile cladirilor care gazduiesc centrul de logistica Audi din Gyor, Ungaria. Avand o suprafata de aproximativ 160.000 metri patrati, aceasta va fi cea mai mare ferma solara pe acoperis din Europa.Retelele de energie ale E.ON joaca si ele, la randul lor, un rol important in tranzitia energetica. Retelele regionale de distributie ale companiei deja livreaza mai bine de o treime din energia regenerabila a Germaniei catre clienti.Prin intermediul unor investitii de miliarde, E.ON permite acestor retele sa primeasca si sa distribuie tot mai multa energie regenerabila, in acelasi timp satisfacand si nevoia de extindere a e-mobilitatii.Un alt pas in cadrul acestei tranzactii va fi transferarea activitatii de regenerabile a innogy la RWE, de catre E.ON. Acest lucru se va intampla cat mai curand posibil, in 2020.