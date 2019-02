Engie anunta ca va pleca din 20 de tari in urmatorii ani

Directorul general Isabelle Kocher a mai spus ca in urmatorii trei ani Engie va vinde active in valoare de sase miliarde de euro, dupa ce in perioada 2016-2018 a vandut active din domeniul combustibililor fosili in valoare de aproximativ 14 miliarde euro. Kocher a mai spus ca noul plan are drept obiectiv simplificarea structurii Engie, un grup care este prezent in aproximativ 70 de tari."Vom da prioritate unui numar de 20 de tari in care avem deja o baza solida de mult timp si pe 30 de zone metropolitane, in special din Asia de Sud-Est si Africa, regiuni in care avem o prezenta relativ mica si care vor garanta cresterea, pentru ca au nevoi considerabile" a spus Isabelle Kocher.Grupul francez a precizat ca va investi intre 11 si 12 miliarde euro in perioada 2019-2021, dintre care 4-5 miliarde euro pentru solutii catre clienti (servicii catre persoane fizice, companii si colectivitati locale), 2,3 - 2,8 miliarde euro pentru regenerabile si 3 - 3,3 miliarde euro pentru retele.In 2018, veniturile Engie au crescut cu 1,7%, pana la 60,6 miliarde euro, iar profitul operational a crescut cu 0,4% pana la 9,2 miliarde euro insa profitul net a scazut pana la un miliard de euro de la 1,3 miliarde euro in 2017.Pe piata din Romania, Engie este prezenta in trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate si servicii energetice si de mediu.