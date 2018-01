Europa va consuma in mod egal energie traditionala si energie regenerabila cu douazeci de ani mai devreme decat SUA

Momentul in care auto-generarea de energie devine accesibila pentru toata lumea; Momentul in care vehiculele electrice devin o optiune mainstream de mobilitate; si Momentul in care furnizarea de energie prin retele devine mai scumpa pentru consumatori decat cea pe care acestia si-ar produce-o singuri.

Romania in peisajul international

Rezultatele acestuia arata ca pietele americane vor atinge paritateaintr-un orizont de timp mai mare, de exemplu in 2042 in regiunea de sud-est, unde sectorul energetic este complex si foarte regionalizat.De asemenea, studiul arata ca in toate pietele,, cu combustie interna, in ceea ce priveste costurile si performantele.Cercetarea analizeaza rata de adoptie asteptata si impactul acesteia asupra cererii si al costurilor energetice in randul a 10 producatori si distribuitori importanti de energie din Europa, Oceania si SUA. Iar pentru prima data s-a calculat debutul a, spune: "Rezultatele indica o diferenta intre parcursul catre transformarea energetica in Europa si Oceania, fata de cel al SUA.Aparitia mai multor retele electice de distributie (RED) mai economice va efecta utilitatile si preferintele consumatorilor americani cu un ritm mai lent decat pe alte piete.Acest fapt se datoreaza costului scazut de generare de energie, ca rezultat al cresterii generarii de energie regenerabila la scara de utilitate, al mentinerii unui pret scazut al gazului natural, nivelurilor mici de impozitare din energie si al costurilor scazute de mentenanta a retelelor energetice.Cercetarea evidentiaza doi factori care ar putea accelera atingerea punctelor cheie de transformare: schimbarea preferintelor consumatorilor in favoarea energiei regenerabile si adoptia accelerata de tehnologii care permit integrarea usoara in retelele de distributie de energie si reduc costurile de generare de energie solara si eoliana, precum si cele de stocare de energie in baterii.Estimarile privind cresterea adoptiei energiilor regenerabilereflecta aceasta tendinta. In Europa si Oceania,In SUA - unde politicile privind energiile regenerabile sunt in plina evolutie si difera de la o regiune la alta - gradul de absorbtie variaza de la 18% in nord-est, pana la 49% pe Coasta de Vest.In schimb,- atunci cand costul de furnizare a energiei depaseste costul energiei auto-generate si stocate - este asteptat sa devina realitate in regiunea de nord-est a SUA pana in 2039, inainte de Europa si Oceania (pentru ambele fiind proiectat anul 2040).Acest moment va marca scaderea abrupta a costurilor de productie si de stocare a energiei regenerabile, evolutia comportamentului consumatorilor din diverse piete si emergenta "prosumatorilor" - consumatori care isi genereaza si furnizeaza singuri energia.Multe tari europene au inceput deja sa-si schimbe modelele de afaceri din energie ca raspuns la presiunile legislative si de reglementare, la cresterea absorbtiei de resurse regenerabile si la tintele ambitioase de reducere a amprentei de carbon.Rezultatele studiului indica faptul ca venituri anuale de 67 de miliarde USD ale companiilor traditionale de utilitati vor risca sa scada pana in 2050, datorita distributiei de energie solara generata in regiune.", concluzioneaza Valeriu Binig.