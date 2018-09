EY: Este posibil sa vedem in Romania proiecte de energie regenerabila care sa nu mai aiba nevoie de subventii

"In Romania este posibil, pe fondul cresterii continue a preturilor pe pietele la termen, ca generatorii din surse regenerabile sa vada o revigorare a afacerii, iar in curand, datorita progresului tehnologic ce duce la scaderea costurilor specifice de investitie in astfel de tehnologii si la cresterea performantelor, sa vedem planuri de afaceri ce nu mai conteaza pe scheme de sprijin pentru electricitatea din surse regenerabile", a declarat Binig, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES.Mai mult, pretul avut in vedere pentru remunerarea electricitatii produse de panourile fotovoltaice instalate pe acoperisuri individuale poate deveni atractiv in curand, pentru initiative private."Pe fondul intarzierii evolutiei proiectelor strategice in noi capacitati mari de generare, e posibil ca presiunea concurentiala necesara in sector sa origineze de la aceste noi capacitati ce folosesc energii regenerabile. Ne asteptam, de asemenea, la posibile integrari pe verticala, intre furnizori si generatori, dar si pe orizontala, intre generatori de diverse tehnologii, in conditiile in care pretul din piata si perspectivele pretului tonei de dioxid de carbon pe piata europeana aduc un balon de oxigen generatorilor 'low-carbon' existenti, cu preturi atractive pentru vanzatori", a continuat Binig.Potrivit raportului EY Power transactions and trends: Q2 2018, citat in comunicat, valoarea tranzactiilor la nivel global din sectorul energiei si al utilitatilor a atins un record absolut de 180 miliarde de dolari in primul semestru al anului 2018, cele din domeniul energiei regenerabile avand o pondere de 46% din total.Tendinta spre investitiile in energie curata a continuat sa ia avant in al doilea trimestru, cu 63 de tranzactii totalizand 12,9 miliarde de dolari."Este de remarcat ca angajamentul istoric al Uniunii Europene de a atinge o pondere de 32% a energiei regenerabile pana in 2030, precum si trei tranzactii din zona energiei regenerabile din SUA, totalizand 3,8 miliarde de dolari, au stabilit agenda globala pentru investitiile tot mai mari in energie curata", mentioneaza expertii EY.Si companiile de utilitati au investit tot mai mult in noile tehnologii in trimestrul al doilea. In Europa, s-au investit 5,5 miliarde de dolari in servicii energetice si in noi tranzactii in materie de tehnologie, in timp ce compania nipona Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a infiintat o filiala care isi propune dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltarea de tehnologii inovatoare.In trimestrul al doilea, s-a inregistrat o crestere a popularitatii pietelor in curs de dezvoltare ca destinatii de investitii pentru tranzactiile traditionale de fuziuni si achizitii (M&A) . Thailanda si India au inregistrat tranzactii in valoare de 5,3 miliarde de dolari, respectiv, 3,2 miliarde de dolari, in timp ce in Estonia tranzactiile realizate de investitorii autohtoni si straini au totalizat 600 milioane de dolari.China ocupa primul loc in topul investitiilor externe in trimestrul al doilea, cu tranzactii transfrontaliere anuntate in valoare de 31,2 miliarde de dolari, in linie cu initiativa 'O centura, Un Drum' (One Belt, One Road) a guvernului chinez. O mare parte din aceasta suma (27,4 miliarde de dolari) reprezinta oferta de preluare a companiei portugheze EDP de catre China Three Gorges.Dupa ce a atins o valoare record in trimestrul I (63,1 miliarde de dolari), piata europeana de fuziuni si achizitii se mentine puternica, atingand o valoare de 45,7 miliarde de dolari in trimestrul al doilea, care reprezinta 55% din valoarea totala a tranzactiilor din sectorul energiei si utilitatilor la nivel global.EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 250.000 de angajati in peste 700 de birouri din 150 de tari si venituri de aproximativ 31,4 miliarde de USD in anul fiscal incheiat la 30 iunie 2017.Compania are 770 de angajati din Romania si Republica Moldova, birouri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau si furnizeaza servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale.