Greenpeace: Programul Casa Verde Fotovoltaice nu a ajutat nici macar un cetatean sa devina prosumator

"Anuntat la mijlocul lui 2018, programul Casa Verde Fotovoltaice al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) nu a ajutat inca nici macar un cetatean sa devina prosumator, adica sa isi produca singur energia din surse curate. Mai mult, conform informatiilor furnizate, la solicitarea Greenpeace Romania, de AFM si de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), peste 13 milioane de euro sunt alocati in proiect (si probabil, partial cheltuiti) unor cheltuieli colaterale precum dezvoltarea unei platforme informatice, publicitate sau salariile echipei de proiect", se arata intr-un comunicat al Greenpeace remis miercuri AGERPRES.Potrivit sursei citate, finantarea oferita de AFM prin programul Casa Verde Fotovoltaice este una generoasa, respectiv maximum 20.000 de lei pentru un sistem fotovoltaic de minim 3 kW pentru persoanele fizice interesate sa isi produca singure energia electrica."Peste 25.000 de cetateni din intreaga tara s-au inscris pentru a obtine finantare. Din pacate, viteza cu care AFM deruleaza acest proiect este foarte redusa, nefiind instalat inca nici macar un sistem fotovoltaic", arata Greenpeace.Mai mult, organizatia considera ca AFM prevede un buget de cheltuieli "indirecte" generos. Astfel, 13% dintre fondurile atrase de AFM de la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei din fonduri europene (peste 13 milioane de euro) sunt folosite, conform informatiilor de la AFM si MLPDA, pe cheltuieli precum dezvoltarea aplicatiei informatice care gestioneaza inscrierile in program, informare si publicitate, auditul financiar extern, salariile echipei de management proiect. Potrivit sursei citate, cu aceste fonduri, AFM ar fi putut sa finanteze alte peste 3000 de instalatii fotovoltaice."Prosumatorii asteapta de un an si jumatate ca aceasta finantare sa ajunga la ei. Acest program a fost macinat de promisiuni, amanari repetate si chiar de suspiciuni de frauda si, din pacate, nu inregistreaza niciun progres real. Suntem surprinsi de costurile mari ale proiectului, le consideram nejustificate tinand cont de rezultatele slabe. AFM trebuie sa explice pentru ce a bugetat aceste fonduri si care au fost realizarile de pana acum", a declarat Marian Mandru, coordonator de campanie la Greenpeace Romania.Fondurile totale ale programului de finantare cumuleaza peste 113 milioane de euro, aproape 27.000 de cetateni putand deveni prosumatori."E nevoie ca cei interesati sa fie prosumatori sa primeasca cat mai repede ajutor financiar. AFM trebuie sa lucreze eficient, sa comunice transparent cu beneficiarii si instalatorii de sisteme fotovoltaice. Este de neinteles cum o autoritate publica, care gestioneaza bugete uriase, nu a mai comunicat oficial pe acest subiect urmarit de zeci de mii de beneficiari din 6 noiembrie 2019", a mai spus Marian Mandru.In toamna anului trecut, in luna septembrie, AFM a suspendat inscrierile persoanelor fizice in programul "Casa Verde Fotovoltaice", in vederea efectuarii unei analize a modului de functionare a acestui proces. Programul a fost reluat in luna noiembrie.Programul National "Casa Verde Fotovoltaice" prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.Bugetul alocat acestui program este de 656 de milioane de lei, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operational Regional (POR) si 120 de milioane de lei, de la AFM.Dosarele de finantare pentru noul program se depun exclusiv electronic.