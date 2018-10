Ministerul Energiei ne spune cand vor scadea facturile

"Tinta Romaniei va fi de 32% pentru 2030. Avand in vedere ca deja am depasit cu 4% tinta pentru anul 2020, inca 8% in urmatorii 12 ani este foarte posibil sa fie instalati si fara un suport financiar deosebit", a spus reprezentantul Ministerului Energiei.Potrivit acestuia, costurile in acest sector au scazut foarte mult, de la 1,5 milioane de euro pe MW eolian instalat in 2007, la 600.000-700.000 de euro in prezent, ceea ce inseamna ca deja exista competitie intre sistemele de productie de energie electrica, surse clasice si energie regenerabila, fara sa mai fie nevoie de un ajutor de genul certificatelor verzi.In prezent, productia de energie regenerabila este subventionata de toti consumatorii in factura, prin intermediul certificatelor verzi, astfel ca toate aceste scaderi de costuri se vor reflecta si in factura consumatorilor, a sustinut Havrilet, care a fost si presedinte al Autoritatii de Reglementare in Energie (ANRE) in perioada 2012-2017."In acest moment, efectul este acela ca nu mai creste partea din factura care este ajutorul dat productiei de energie regenerabila, daca nu se mai dau ajutoare. Adica nu mai creste factura. Dar, pe viitor, odata cu tranzitia spre energie curata si eliminarea penalizarilor pe care le are energia electrica din surse poluante, ma refer la certificatele de dioxid de carbon, care sunt foarte scumpe, factura finala trebuie sa fie in scadere", a subliniat Havrilet.Totusi, exista si reversul medaliei, respectiv costurile cu dezechilibrele in momentul in care productia si consumul nu mai sunt corelate. Aceste costuri de dezechilibru vor scadea si ele foarte mult in momentul in care se va dezvolta tehnologia de stocare, a explicat el."Romania sta foarte bine la capitolul energie regenerabila si de aici problemele pe care le avem cu gestionarea ei. Uneori, cand bate vantul foarte tare, o parte din energie se pierde, nu poate fi integrata in sistemul national. Tocmai de aceea se impun investitii in stocarea de energie electrica, in baterii sau in alte forme de stocare", a continuat oficialul ministerial.Havrilet a amintit ca, in septembrie, in Romania a fost pusa in functiune prima baterie, prin care se poate stoca 1 MW de energie electrica din productia eoliana."Cred ca este momentul sa gasim cele mai bune reglementari pentru ca aceasta energie care este stocata sa poata fi integrata in sistemul de transport al energiei electrice, in piata de echilibrare, care stim ca este foarte scumpa", a adaugat fostul presedinte al ANRE.In prezent, in Romania exista turbine eoliene cu o capacitate de 3.105 MW, panouri fotovoltaice de 1.361 MW, microhidrocentrale de 342 MW si centrale pe biomasa de 143 de MW.