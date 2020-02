Regiunea Bucuresti - Ilfov mai are fonduri pentru Casa Verde Fotovoltaice 2019

Compania aduce o serie de precizari legate de Programul National Casa Verde Fotovoltaice, inceput in 2019 si despre stadiul actual al dosarelor inscrise pentru finantare.Desi fondurile pentru celelalte regiuni s-au epuizat,. Pentru aceasta regiune au fost inscrise in platforma AFM, pana acum, 3257 de dosare, in valoare totala de 80.000.000 de lei, explica oficialii companiei."Dupa sistarea si reluarea Programului National Casa Verde Fotovoltaice in toamna anului trecut, suntem activ interesati de stadiul dosarelor si derularea programului, mai ales ca E-acumulatori.ro - instalator autorizat AFM prin firma P Plus 2002 SRL - are sute de dosare inregistrate in platforma virtuala dedicata. Mai mult, ne dorim sa ii asiguram pe cei care ne-au ales ca furnizori de eforturile pe care le facem pentru a lucra alaturi de noua conducere a Administratiei Fondului de Mediu pentru buna derulare a programului. Am fost asigurati de AFM si Ministerul Mediului, ca toate dosarele vor fi evaluate corect, iar cele care indeplinesc conditiile de eligibilitate vor primi si finantarea dorita. Mai mult, ni s-a mentionat ca, se doreste publicarea la finalul fiecarei luni a dosarelor analizate, iar pana la finalul lunii aprilie sa se finalizeze evaluarea tuturor dosarelor. Asteptam cu interes aceste actiuni pentru a putea incepe instalarea propriu-zisa a panourilor fotovoltaice si pentru a ajuta clientii nostri si romanii din toata tara sa devina prosumatori. Consideram ca sunt pasi importanti catre o Romanie mai verde si mai sustenabila energetic", a declarat Dan Tudose, Manager E-acumulatori.ro.Panourile fotovoltaice asigura persoanelor fizice proprietari de imobile independenta energetica (70-80 % din ce consuma este generat de panouri) si, in plus, acesta se va bucura de o economie importanta la factura de energie.Programul AFM asigura o finantare de pana la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita sumei de 20.000 lei. Suma finantata de AFM se scade de catre instalatorul validat din valoarea totala a facturii, iar diferenta se suporta de catre beneficiarul final, din surse financiare proprii.Stadiul dosarelor inscrise in program se poate verifica la adresa: