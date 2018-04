Romania promite ca 35% din energia pe care o va folosi in 2030 va fi regenerabila, insa nu vrea s-o mai subventioneze

"Vorbim de cresterea cotei de resurse regenerabile in mixul energetic al Romaniei, in functie de tinta pe care si-o va asuma Romania pentru anul 2030. Sa stiti ca exista negocieri destul de dure si poate tinta nu va fi chiar 35% (cum a decis Parlamentul European - n.r.), dar cu certitudine va fi pe langa aceasta valoare", a spus oficialul ministerial.In opinia sa, tehnologiile de generare a energiei verzi, in special in sectorul energiei eoliene, au evoluat foarte mult in ultima perioada, astfel ca acestea pot sa reziste in piata si fara subventii."Resursele regenerabile de energie trebuie definite ca o optiune deja luata, ca o necesitate pentru care omenirea a optat, iar Uniunea Europeana este lider in promovare, iar noi ca stat membru ne conformam.Trebuie privita ca o energie scumpa, acesta este adevarul, dar necesara. Cu un aport foarte bun si in aceasta iarna.Dar in acelasi timp trebuie sa recunoastem deschis ca, pe langa aceste beneficii, sursele regenerabile aduc o mare problema cu care ne confruntam: dezechilibrul.Ele trebuie gestionate si abordate diferit pe viitor. Mie mi-e clar ca aceasta tehnologie a evoluat foarte mult, mai ales in zona eolienelor. E clar ca orice abordare de schema de sprijin nu mai are atata sustinere.Ele pot sa stea in piata (fara subventii - n.r.). Tehnologia a evoluat foarte mult si, ca atare, pot sa stea singure. De asemenea, vom avea si primele rezultate ale evaluarii duratei de viata si vom vedea cum se realizeaza primele programe de mentenanta si ce rezulta: situatii negre, in sensul ca se renunta si se pune alta in loc, sau efectiv se configureaza un program de mentenanta coerent, pe durata lunga.Subliniez inca o data ca energia regenerabila trebuie sa stea singura in piata, intrucat poate", a sustinut Visan.Parlamentul European a aprobat in luna ianuarie Directiva privind promovarea surselor regenerabile de energie, potrivit careia tarile membre trebuie sa ajunga, pana in anul 2030, la o tinta de 35% din consum care sa provina din surse regenerabile. Initial, Comisia Europeana propusese un target de 27%.In urmatoarea perioada vor exista negocieri privind tinta pe care si-o va asuma fiecare stat, insa aceasta tinta nu poate sa difere cu mai mult de 10% fata de cea votata de Parlamentul European, adica nu va fi mai mica de 31,5%.Romania are un target de energie regenerabila de 24% pentru anul 2020, pe care l-a atins deja inca din anul 2016.