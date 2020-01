Romania participa la Solar Decathlon Europe 2021 cu o noua casa solara 100%

Potrivit sursei citate, EFdeN este una dintre cele, respectiv: Romania, Germania, Franta, Spania, Olanda, Thailanda, Taiwan, Danemarca, Cehia, Suedia si Ungaria.Competitia din 2021 este programata sa aiba loc inGrupul care reprezinta ONG-ul este singura echipa din Romania care se califica la trei editii Solar Decathlon: Versailles (2014), Dubai (2018) si Wuppertal (2021).La editia anterioara a Solar Decathlon, ce a avut loc in noiembrie 2018, in Dubai, EFdeN a participat cu proiectul de casa solara EFdeN Signature, realizata de o echipa formata in special din studenti.Casa are o suprafata desi este compusa din dining, living, un dormitor, o baie si o bucatarie. Imobilul este, iar energia este produsa cu ajutorul, care sunt dispuse pe acoperisul casei.Pretul casei se ridica laSolar Decathlon este cea mai importanta competitie de locuinte sustenabile din lume si a luat nastere in 2011 in Statele Unite ale Americii.In 2012, echipa PRISPA a fost prima echipa din Romania calificata la Solar Decathlon (editia Madrid), iar in 2014 echipa EFdeN a participat la editia Versailles cu casa care, la ora actuala, este Centru de Cercetare a Conditiilor de Confort.Pana in prezent,EFdeN este singurul ONG din Romania care dezvolta locuinte solare cu scop educational si de cercetare, alaturi de produse sustenabile si module educationale atat pentru studenti, specialisti, cat si pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat functioneaza pe baza de parteneriate strategice si sponsorizari.ONG-ul a fost fondat in anul 2013 de catre un grup de tineri pasionati, alaturi de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu".Potrivit informatiilor de pe pagina proprie de internet, in ultimii cinci ani si jumatate, peste 550 de studenti, absolventi, masteranzi si doctoranzi au facut parte din echipa EFdeN.Entitatea este organizata in 11 departamente, printre care: urbanism, arhitectura, inginerie, comunicare, parteneriate si horticultura.In ultimii ani, au fost acumulate peste 350.000 de ore de voluntariat, timp in care s-au efectuat cercetari, au fost proiectate si construite doua case solare si eficiente energetic.