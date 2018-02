Romanii care produc energie regenerabila vor putea vinde electricitatea in retea

"Ordinul ar putea intra in vigoare in aceasta primavara", a declarat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE.Mai exact, consumatorii care vor sa produca energie regenerabila in capacitati mai mici de 100 de kW vor putea livra energia in retea, iar distribuitorii din zona respectiva vor fi obligati sa o achizitioneze la pretul la care cumpara energie pentru consumul lor propriu tehnologic.Factura la energie a acestor consumatori va fi compensata cu valoarea energiei livrate in retea."Pretul de vanzare a energiei electrice produse si livrate in retelele electrice de catre persoanele fizice care detin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate sub 100 kW catre operatorii de distributie concesionari in vederea acoperirii consumurilor proprii tehnologice in retelele electrice este pretul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice in retelele electrice la care sunt racordate centralele electrice respective, stabilit de ANRE prin ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru fiecare operator de distributie concesionar", se arata in proiectul de ordin.Potrivit acestuia, "persoanele fizice care vand energia electrica produsa si livrata in retelele electrice din centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate sub 100 kW, in conditiile art. 1 sunt scutite de la plata dezechilibrelor generate".Totodata, energia care va fi vanduta de micii consumatori in baza acestui ordin trebuie sa fie obligatoriu masurata cu contoare inteligente sau care pot asigura cel putin citirea la distanta.