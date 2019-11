Tarile africane ne-o iau inainte la energie regenerabila: In Maroc se pun panouri fotovoltaice si pe moschei

El s-a referit la faptul ca, dupa ce, in iunie, prosumatorii (persoanele fizice care produc energie electrica din surse regenerabile - n.r.) au fost exceptati de la obligatia de a obtine autorizatie de constructie, Parlamentul a modificat recent legislatia, iar aceasta exceptare a fost eliminata."Este ceva incredibil. A fost ocolita Comisia de industrii si servicii cu alta prevedere, legata de rezistenta acoperisului. Cand l-am intrebat si pe domnul Iulian Iancu (presedintele Comisiei de industrii din Camera Deputatilor - n.r.) ce s-a intamplat, una s-a discutat in comisie... Sunt atat de incalcite interesele... Ne iau inainte tarile africane. Un coleg a fost in Maroc, pana si pe moschei pun panouri fotovoltaice, iar prosumerii la noi, de trei ori cu certificat fiscal luat, renunta. Tara lui Papura Voda...", a spus Lefter.El a amintit si de faptul ca Romania si-a propus o tinta de 27% pentru energia regenerabila pentru anul 2030, iar Comisia Europeana ne-a recomandat sa crestem aceasta tinta pana la 34%."Acesta este viitorul. Vrem, nu vrem, energia regenerabila da tonul. Altfel spus, nu intamplator se propune cresterea tintei. La o alta reuniune l-am intrebat pe domnul secretar de stat Visan ce vom face cu cota pe care o avem in strategie de 27% si a dat un raspuns rotund: 31-32%", a aratat presedintele PATRES.Luni, organizatia Greenpeace a cerut de urgenta Parlamentului si Guvernului solutii pentru a permite persoanelor fizice sa poata instala panouri fotovoltaice si fara a avea autorizatie de constructie, intrucat procesul obtinerii acestei autorizatii este de durata, iar oamenii pierd fondurile europene si sa renunta sa mai devina prosumatori.