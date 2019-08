Anton, despre importurile mari de gaze: In sfarsit ne-a venit mintea la cap

El a fost intrebat de jurnalisti cum apreciaza faptul ca importurile de gaze din luna iunie au crescut foarte mult, de peste 300 de ori, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut."Am mai comentat chestia asta si o sa mai comentez de 100 de ori. Eu cred ca in sfarsit ne-a venit mintea la cap si luam gaze ieftine ca sa le introducem in rezervoare, in depozite, sa avem gaze la iarna. De foarte multe ori s-a intamplat sa ne trezim ca prin septembrie, noiembrie, incepem sa acumulam si atunci pretul gazelor este mult mai mare. Deci mie mi se pare o chestie cu plus faptul ca importam... La ce ne raportam? La ce am importat anul trecut. Anul acesta ne-am schimbat politica, anul acesta importam atunci cand gazele sunt ieftine", a spus Anton, prezent la conferinta Focus Energetic.Cand i s-a atras atentia ca acest lucru se intampla deoarece pretul gazelor romanesti a crescut foarte mult comparativ cu cel de import, ca urmare a OUG 114, el a precizat, ironic: "Toate sunt din cauza ordonantei 114, sigur ca da. Si eu sunt mai gras".Romania a importat in luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.In iunie 2018, Romania a importat doar 4.061 MWh.Totodata, pretul mediu al gazelor de import in luna iunie 2019 a fost de 82,08 lei pe MWh, conform datelor ANRE, cu 19% mai mic decat cel al gazelor romanesti tranzactionate pe bursa (101 lei pe MWh), dupa cum arata cotatiile Bursei Romane de Marfuri.OUG 114/2018, aprobata in decembrie 2018, a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale. OUG 19/2019, aprobata in martie 2019, a modificat aceasta prevedere, lasand la pret fix doar cantitatile de gaze destinate consumatorilor casnici si termocentralelor, incepand cu data de 1 mai.Acest lucru a dus la cresterea pretului gazelor de productie interna pentru consumatorii industriali, care se tranzactioneaza pe bursa, astfel ca agentii economici prefera sa importe decat sa cumpere gaze romanesti.La finele lunii mai, ministrul Energiei, Anton Anton, declara ca majorarea importurilor de gaze nu reprezinta o problema."Daca pretul gazelor de productie interna este mai mare decat gazele de import, industria se va orienta catre gazele de import. Nu vad care e problema", a afirmat atunci Anton, intr-o conferinta de profil.