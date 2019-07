BP: Productia de energie hidro a Romaniei a crescut cu 21,2% anul trecut

Cel mai mare producator de energie hidro din UE a fost Finlanda, cu 14,5 tep, in plus cu 30,5% fata de anul precedent. Urmeaza Suedia, cu 14 tep (in scadere cu 4,7%) si Italia, cu 10,4 tep (in crestere cu 33%).La nivel mondial, productia de energie hidro a crescut cu 3,1%, pana la nivelul de 948,8 tep.China se afla pe primul loc din lume la acest capitol, cu o productie de 272,1 tep anul trecut, in crestere cu 3,2%.Pe locul doi s-a situat Brazilia, cu 87,7 tep, in urmare cu 4,5%, iar locul trei a fost ocupat de Statele Unite ale Americii, care au generat 65,3 tep de energie hidro, cu 2,7% mai putin decat in anul precedent.