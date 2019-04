Cea mai veche platforma petroliera din Marea Neagra va ajunge la fier vechi, de 1 mai

"In anii 70 au inceput primele explorari (petroliere - n.r.) in Marea Neagra. Prin anii 80 a inceput exploatarea in perimetrul Istria, la renumita platforma Gloria. Aici as vrea sa va dau un breaking news: pe 1 mai se incheie complet exploatarea gazelor care se face prin platforma Gloria, aceasta urmand sa fie dezactivata, mutata la loc uscat si taiata la fier vechi. Platforma Gloria ne va parasi in acest an", a spus Gal.Platforma de foraj marin Gloria este o platforma de tip autoridicatoare cu patru picioare cu zabrele din material tubular.Gloria este cel mai vechi utilaj de acest tip din Romania si a inceput activitatea de foraj la 16 septembrie 1976, la o distanta de 72 mile marine in largul Marii Negre, la o adancime maxima a apei de 90 de metri, in perimetrul Istria.In prezent, Gloria este in proprietatea OMV Petrom, care extrage 10% din productia de gaze naturale a Romaniei din Marea Neagra.