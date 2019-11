Consilier al ministrului Energiei, despre ordonanta 114: Consumatorii vor plati toate pierderile

Potrivit lui Havrilet, Comisia Europeana a declansat mai multe proceduri de infringement impotriva Romaniei, ca urmare a OUG 114, iar una dintre ele are termen de solutionare 26 decembrie. Daca Romania nu va rezolva problemele, va fi trimisa in fata Curtii Europene de Justitie de la 1 ianuarie 2020."Lucram si tinem legatura cu Comisia Europeana, astfel incat Romania sa iasa din procedura de infringement si sa reimpuna functionarea pietei dupa modelul pietei unice europene, nu dupa modelul anilor 2002-2003, unde ne-a adus OUG 114. In ceea ce priveste discutia daca anularea prevederilor OUG 114 va duce sau nu la cresteri de preturi, eu va spun ca cel mai mare pacat al ordonantei a fost ca nu a prevazut ce se va intampla dupa expirarea termenelor din ordonanta: 2021, 2022...", a precizat Havrilet.El a precizat ca ordonanta va produce efecte negative si anii urmatori."Cand se intervine administrativ intr-o piata libera, nu poti sa ai decat pozitia unui elefant intr-un magazin de portelanuri. La fel s-a intamplat si cu OUG 114, sunt efecte negative la vedere, evidente, si unele care se vor vedea peste ani. Repararea efectelor negative este dificila, pentru ca s-au inregistrat pierderi pe tot lantul, producatorii, furnizorii... Culmea, cel mai oropsit va fi consumatorul final, pentru ca el va fi cel care va plati tot ce inseamna recuperarea costurilor. In plus, producatorii nu mai sunt interesati sa faca investitii, din cauza impredictibilitatii si instabilitatii cadrului legislativ", a aratat oficialul ministerial.Havrilet a aratat ca, in prezent, pe bursa gazelor, preturile au scazut pana la 70-73 de lei pe MWh, foarte aproape de pretul reglementat de 68 de lei pe MWh."Iata ca preturile au coborat din nou. Merita sa ne intoarcem la modelul pietei din 2002-2003? Nu merita. In acest moment, preturile pe bursa din Romania sunt similare cu cele de la Baumgarten, deci este un pret egalizat la nivel regional, aproximativ la nivelul din 2016", a continuat el.Havrilet a adaugat ca ministerul de resort a propus Guvernului adoptarea, in ianuarie, a unei ordonante simple pentru corectarea efectelor OUG 114.