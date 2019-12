Nord Stream 2 mai are de montat doar 160 de kilometri din conducta spre Europa

Potrivit consortiului, pana acum au fost amplasate conducte cu o lungime de 2.300 de kilometri in cadrul proiectului Nord Stream 2 iar la finalizare gazoductul va avea o lungime totala de 2.460 de kilometri.Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell).Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in construirea gazoductului rus Nord Stream 2. Imediat, principalul subcontractor al consortiului Nord Stream 2 AG, firma elvetiano-olandeza Allseas, a suspendat activitatile care vizau amplasarea de conducte.In pofida sanctiunilor americane, companiile care participa la constructia gazoductului Nord Stream 2 au anuntat sambata ca intentioneaza sa finalizeze, in cel mai scurt timp posibil, acest proiect destinat sa creasca livrarile de gaze naturale rusesti spre Europa, dar nu au oferit alte detalii.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente. Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Conducta Nord Stream 2 era preconizata sa devina operationala la finele lui 2019, insa numeroase obstacole au impiedicat pana acum finalizarea proiectului. Abia la sfarsitul lunii octombrie s-a obtinut acordul din partea Guvernului danez pentru ca gazoductul sa ii traverseze apele. Acest aspect, alaturi de sanctiunile SUA, risca sa intarzie si mai mult punerea in functiune a gazoductului, prevazuta initial pentru sfarsitul acestui an.