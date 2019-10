Importurile de gaze ale Romaniei in luna august au fost de 3,5 ori mai mari decat anul trecut

In august 2018, importurile erau de doar 625.339 MWh.ANRE publica si preturile de import, care au avut o medie de 81,79 lei pe MWh. Comparativ, pretul gazelor de productie interna a fost in luna august cu 35% mai mare, adica 110 lei pe MWh, dupa cum arata datele Bursei Romane de Marfuri.Pana in acest an, pretul gazelor romanesti era mult mai mic decat al celor de import, insa situatia s-a inversat ca urmare a OUG 114/2018, aprobata in decembrie 2018. Actul normativ a dispus plafonarea la 68 de lei/MWh a gazelor de productie interna timp de trei ani, desi piata fusese complet liberalizata inca din 2017.Ulterior, actul normativ a fost modificat de OUG 19/2019, ramanand plafonate doar pretul gazelor romanesti pentru populatie si termocentrale, incepand cu 1 mai 2019. Acest lucru a dus la scumpirea gazelor tranzactionate pe bursa, destinate consumatorilor industriali, care au inceput sa importe mai multe gaze decat in mod obisnuit.Atat OUG 114/2018, cat si OUG 19/2019 sunt in prezent dezbatute in Parlament.