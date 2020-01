Importurile de gaze ale Romaniei in octombrie 2019, de patru ori mai mari decat in octombrie 2018

In octombrie 2018, importurile fusesera de 756.377 MWh.Pe de alta parte, pretul mediu ponderat al gazelor de import in octombrie anul trecut a fost de 81,51 lei pe MWh, in timp ce, in octombrie 2018, acesta fusese de 126,82 lei pe MWh.Totodata, tara noastra a exportat in octombrie 2019 o cantitate de 15.924 MWh, la pretul de 79,28 lei pe MWh. In octombrie 2018, exporturile fusesera de doar 7.447 MWh.