Marea Neagra are un potential de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze. Noi ce facem cu aceste gaze?

"Potentialul Marii Negre estimat de noi - o spuneam si in urma cu un an - este undeva la peste 200 de miliarde de metri cubi. Eu cred ca este mult mai mult si intaresc acest lucru prin faptul ca, dupa construirea instalatiilor de suprafata si a conductelor subacvatice care aduc gaze la mal, atat de catre titularul zacamintelor Ana si Doina (Black Sea Oil and Gas - n.r.), cat si de viitorii producatori OMV, Exxon, Lukoil, se va crea oportunitatea de a se dezvolta si zacamintele mici", a explicat Gal.El a aratat ca, pe langa zacamintele mari, de 30-40 de miliarde de metri cubi, in jurul lor sunt foarte multe zacaminte mici, de 4-5 miliarde de metri cubi, care vor deveni fezabile dupa ce vor exista in apropiere instalatiile de suprafata si constructiile necesare pentru a aduce gaze la mal.Potrivit lui Gal, primul mare producator din Marea Neagra va fi Black Sea Oil and Gas (BSOG), care va incepe extractia in anul 2022 cu 2 miliarde de metri cubi pe an.In ceea ce priveste ExxonMobil si OMV Petrom, care exploreaza zacamantul de mare adancime Neptun, oficialul ANRM estimeaza ca faza de dezvoltare va incepe in 2021-2022, iar in 2024-2025, cel tarziu, va incepe productia."Din 2030, cred ca vom ajunge sa avem peste 60% din productia de gaze a Romaniei din productie exclusiv offshore. (...) In 2030, eu estimez ca Marea Neagra va aduce aproximativ 10-11 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Problema cea mai mare este ce facem cu acel gaz. Aici nu pot sa dau un raspuns, pentru ca Legea petrolului spune ca, dupa plata redeventei, titularul de acord petrolier este liber sa comercializeze gaze, sa le utilizeze, inclusiv sa le exporte", a mai spus Gal.El a adaugat ca, prin noua lege offshore, unii dintre titularii de acorduri petroliere, respectiv OMV si Exxon, deja au utilizat o clauza, un articol din lege, si li s-a prelungit cu 15 ani acordul petrolier.