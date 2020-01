Ministerul Energiei da asigurari ca romanii nu vor ramane fara gaze in aceasta iarna

Productia interna in Romania este de aproximativ 28 milioane metri cubi (mc)/zi, stocul de gaze naturale inmagazinate in depozitele de inmagazinare subterana este de aproximativ 2,360 miliarde mc, cu 1,364 miliarde mc mai mult decat in perioada similara a anului trecut, iar capacitatea de extractie zilnica este cuprinsa intre 25 - 28 milioane mc pentru perioada ianuarie-februarie 2020, superioara capacitatii zilnice de extractie avuta la dispozitie in iarna trecuta, de 20 milioane mc/zi."De la momentul preluarii portofoliului de Ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prioritatea mea a fost pregatirea sezonului rece. Actualul Guvern este mai bine pregatit decat precedentul pentru a gestiona perioada de iarna. Avem mai multe rezerve de gaze, avem capacitati superioare de extractie, desi putem si trebuie sa investim mai mult in extractia din depozite", a declarat Virgil Popescu, ministrul de resort, citat in comunicat.El a adaugat ca solicita periodic informari si date referitoare la situatia importurilor de gaze.Potrivit comunicatului, pe relatia cu Ungaria se importa aproximativ 5 - 5,5 milioane mc/zi, atat cat este necesar, iar pe relatia cu Bulgaria la interconectarea de la Ruse nu se importa gaze, ci se exporta aproximativ 0,1 milioane mc/zi, iar la interconectarea Negru Voda-Kardam se importa cat este necesar, adica aproximativ 0,1 milioane mc/zi.In ceea ce priveste relatia cu Ucraina, in acest moment la punctul de interneconectare Isaccea - Orlovka se importa circa 5,5 milioane mc/zi."Din informarile primite de la Transgaz, pot sa anunt ca SNTGN Transgaz pune la dispozitie pe toate punctele de interconectare o capacitate ferma de 44,2 milioane mc/zi, care este mai mult decat suficienta pentru necesarul maxim de import in cazul unor temperaturi foarte scazute: 20 milioane mc/zi", a completat ministrul.In acest moment, importurile de gaze in Romania se ridica la aproximativ 10,8 milioane mc/zi."Monitorizez zilnic situatia si nu exista niciun motiv de ingrijorare in ceea ce priveste asigurarea cu gaze pentru aceasta perioada", a conchis Popescu.