Ministrul Anton: Inceperea exploatarii perimetrelor din Marea Neagra, cea mai tare veste pe care am primit-o

"Black Sea Oil & Gas a anuntat ca incepe exploatarea perimetrelor din Marea Neagra. Cred ca este cea mai tare veste pe are am primit-o. La inceputul saptamanii am semnat autorizatia si ei, dupa ce le-am semnat autorizatia, cu destul de multa celeritate au declarat public ca se apuca de exploatare. Dupa foarte multe discutii in sfarsit unul dintre cei care au explorat in Marea Neagra a luat decizia de a exploata. Asta inseamna ca putem sa facem si alta centrala ca cea de la Iernut, in care sa ardem un gaz pe care il producem noi si inseamna ca putem sa ne gandim la extinderea retelelor de gaze in zonele in care nu a retele de gaze", a declarat Anton Anton.Ministrul Energiei a vizitat, joi, noua centrala termoelectrica a SNGN Romgaz de la Iernut, a carei constructie costa 269 milioane de euro, care urmeaza sa fie data in folosinta la inceputul anului 2020.Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG), impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus International B.V., au anuntat, joi, aprobarea deciziei finale de investitie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), cu o valoare de 400 milioane dolari, localizat in zona romaneasca a Marii Negre.''Decizia finala de investitie a fost luata cu buna-credinta, pornind de la premisa ca BSOG si partenerii sai de concesiune vor reusi restabilirea tuturor drepturilor acestora, in sensul eliminarii oricaror taxe si contributii suplimentare recent introduse, precum si a oricaror restrictii privind libera circulatie a gaze lor pe o piata deplin liberalizata, conform legislatiei europene. Acestea sunt necesare, atat pentru a face proiectul MGD o investitie viabila, cat si pentru a incuraja viitoarele proiecte de dezvoltare a gazelor naturale din Marea Neagra", a aratat BSOG, intr-un comunicat de presa.Proiectul MGD, primul proiect de acest gen construit in zona romaneasca a Marii Negre dupa anul 1989, consta in saparea a cinci sonde de productie (o sonda submarina la zacamantul Doina si patru sonde de productie la zacamantul Ana) si un ansamblu submarin de productie pe zacamantul Doina, care va fi conectat printr-o conducta de 18 kilometri la platforma de productie monitorizata si operata de la tarm, amplasata pe zacamantul Ana.O conducta submarina de 126 kilometri va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la tarm, pana la noua statie de tratare a gazelor (STG) din comuna Corbu, judetul Constanta.Capacitatea de productie estimata va fi de un miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al Romaniei. Gazele tratate vor fi livrate in Sistemul National de Transport operat de Transgaz la statia de masurare a gazelor aflata in cadrul STG.