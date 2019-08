Ministrul Energiei: Doar Parlamentul mai poate modifica legislatia offshore

" (OUG - n.r.) 114 este in Parlament, in comisie si toate amendamentele pe care si noi, si altii, am fi dorit sa le aducem la 114, respectiv OUG 19, sunt acolo. Deci este in puterea Parlamentului sa o modifice", a spus Anton, prezent la conferinta Focus Energetic.Lucrurile stau la fel si in ceea ce priveste o eventuala modificare a Legii operatiunilor petroliere offshore, a continuat el."Pe partea de legislatie offshore nu pot sa va spun, pentru ca legislatia... nu Guvernul modifica legislatia offshore, ci Parlamentul. Dar, ceea ce va pot spune este ca Exxon a venit la Ministerul Energiei acum o luna de zile si a cerut aprobare pentru a incepe sa construiasca o statie de comprimare a gazului imediat onshore, care nu foloseste decat la comprimarea gazului pe care il scoate din Marea Neagra", a sustinut ministrul.Ulterior, intrebat daca Guvernul nu are niciun fel de intentie de a modifica OUG 114 si Legea offshore, Anton a raspuns: "Da, asta am spus".Legea operatiunilor petroliere offshore a fost aprobata de Parlament in toamna anului trecut, insa investitorii din Marea Neagra au cerut modificarea ei.Intr-un document de pozitie publica, Asociatia Romana a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (ARCOMN), precizeaza ca "importanta unui cadru fiscal stabil si competitiv, stabilirea unui cadru de reglementare clar precum si respectarea dreptului de a comercializa liber productia proprie de gaze au reprezentat mesajele principale pe care ARCOMN le-a promovat constant, in aceasta perioada. Votul din Camera Deputatilor, din 24 octombrie 2018, marcheaza incheierea procesului parlamentar de reexaminare cu o noua varianta a legii, care afecteaza principiul stabilitatii, introduce noi taxe si stipuleaza conditii specifice privind modul de comercializare a productiei".Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Statele Unite ale Americii asteapta ca legislatia din Romania in domeniul energiei sa fie ameliorata."Exista aceasta preocupare si ea a fost adusa in discutie, insa intr-o nota optimista. Presedintele Trump si ceilalti prezenti au exprimat asteptarea ca aceasta legislatie sa fie ameliorata pentru a creste atractivitatea Romaniei pentru investitorii americani si sunt convins ca aceste lucruri se pot realiza", a spus Iohannis in declaratia sustinuta la Ambasada Romaniei din SUA, cu referire la legea offshore si OUG 114.El a fost intrebat si daca anuntul Exxon privind retragerea din Romania ar avea legatura cu modificarile aduse legislatiei."Nu vreau sa fac speculatii, insa aceasta chestiune a fost adusa in discutie si eu cred ca vom primi clarificari in perioada imediat urmatoare", a aratat Iohannis.