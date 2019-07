Ministrul Energiei spune ca Exxon nu l-a informat ca ar vrea sa se retraga din Marea Neagra

"Tusker de la Exxon (Richard Tusker, manager de tara ExxonMobil Romania - n. r.) nu a venit la noi. Exxon ne-a trimis o documentatie sa le aprobam sa faca niste studii geo si niste foraje pentru constructia unei statii de comprimare de gaz si le-am dat avizul", a afirmat ministrul Energiei.Surse guvernamentale au declarat, saptamana trecuta, pentru AGERPRES, ca ExxonMobil a informat Executivul ca doreste atragerea unui nou partener in proiectul de explorare de gaze naturale din Marea Neagra.Ministrul Energiei a refuzat sa dea amanunte despre ce anume negociaza in prezent statul roman cu ExxonMobil, indicand ca la aceasta intrebare poate raspunde Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in calitate de semnatar al contractului de concesiune cu ExxonMobil."Cu cine a semnat Exxon contractul de concesiune? Nu cu statul roman, ci cu ANRM. Deci, adresati-va ANRM, eu nu sunt ANRM. Eu nu am treaba, nu m-am conversat cu domnul de la Exxon", a adaugat Anton Anton.Ministrul de Externe, Ramona Manescu, colega de partid (ALDE) cu ministrul Energiei, a afirmat, saptamana trecuta, ca Romania ar trebuie sa faca "niste pasi intr-o directie asteptata" referitor la colaborarea cu ExxonMobil in Marea Neagra.Pe de alta parte, Anton Anton a declarat luni ca ALDE doreste incheierea cat mai rapida a negocierilor cu ExxonMobil."Noi vrem sa continuam discutiile cu Exxon, iar asta e o chestiune la care ALDE insista foarte mult, si nu de acum. Pentru ca si la discutiile cu Exxon exista niste negocieri, pe care vrem sa le incheiem cat se poate de repede. Cat se poate de repede!", a adaugat Anton Anton.Ministrul Energiei a estimat ca gazele din Marea Neagra ar ajuta foarte mult la necesarul pentru consumul intern de gaze naturale, care nu este acoperit din productia romaneasca."Noi, in Romania, avem cam 30% din populatie care este racordata la retelele de gaze. Inadmisibil de putin, gandindu-ne ca Romania este producator de gaze, iar dupa Brexit o sa fie cel mai mare producator de gaze din UE. E adevarat, nu ne ajung gazele pe care le producem noi. Nu ne ajung, cred ca ne-ar ajuta extrem de mult gazele din Marea Neagra, pentru care suntem pregatiti, avem extensii de retele, centrale noi, centrale de cogenerare pentru marile orase", a incheiat ministrul.