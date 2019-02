Ministrul ungar de Externe cere oficialilor americani sa discute cu ExxonMobil pentru a demara proiectul offshore in Romania

Potrivit lui Szijjarto, daca Ungaria va putea cumpara gaze naturale din Marea Neagra, aceasta ar fi o oportunitate semnificativa pentru a-si diversifica sursele de aprovizionare cu gaze naturale. Oficialul ungar a subliniat ca Budapesta a luat toate masurile necesare pentru a-si reduce dependenta de gazele naturale din Rusia, insa urmatorii pasi depind de aliatii din NATO ai Ungariei precum si de celelalte state membre ale Uniunii Europene.Este in interesul strategic al Ungariei ca parteneriatul ExxonMobil-OMV sa demareze productia de gaze naturale in Marea Neagra iar gazele extrase sa fie disponibile pentru a putea fi cumparate de Ungaria, a spus Peter Szijjarto, precizand ca gazele naturale ar putea fi livrate printr-o conducta pe care Romania a inceput deja sa o construiasca si ar intra in Ungaria printr-un interconector care in prezent este facut pentru a fi unul bidirectional.In apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, companiile ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza impreuna blocul Neptun, unde primele estimari arata existenta unor zacaminte de gaze intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi.Miercuri, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom a declarat ca firma are nevoie de stabilitate fiscala, de o piata libera a gazelor si de infrastructura pentru a demara proiectul de gaze din Marea Neagra, iar actualul cadru legislativ nu indeplineste aceste conditii. "Proiectul din Marea Neagra este o oportunitate uriasa pentru OMV Petrom si pentru Romania. Marea Neagra are potentialul de a intari securitatea in aprovizionare, de a aduce venituri suplimentare la buget si noi locuri de munca, transformand Romania intr-un jucator-cheie regional in domeniul energetic", a spus Verchere. Ea a aratat ca, pentru demararea unui proiect de aceasta anvergura, este necesar sa existe un cadru de reglementare, o stabilitate fiscala, o piata a gazelor liberalizata si o infrastructura-cheie.