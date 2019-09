Patronate: Modificarile propuse la legea offshore ofera o sansa pentru dezvoltarea proiectelor din Marea Neagra

In acest moment, legea offshore, votata de Parlament in toamna anului trecut, genereaza o cota totala a statului (government take) de aproximativ 90% din profiturile unui proiect standard de gaze naturale offshore."Prin modificarile (propuse in proiectul de modificare - n.r.), cota totala a statului (government take) atinge un nivel mai echilibrat de aproximativ 60% din profiturile generate intr-un proiect standard offshore, ceea ce ofera o sansa pentru dezvoltarea proiectelor din Marea Neagra", se arata intr-un studiu realizat de compania de consultanta BirisGoran, la comanda FPPG, dat publicitatii joi."Scaderea cotei statului de la 90% la 60% este o indulcire a pilulei amare date industriei de catre legislatia offshore. E suficient pentru a demara productia in Marea Neagra, nu e suficient, nu avem de unde sti. Important este ca s-a inceput un proces de consultare care ar trebui sa fie serios, iar reprezentantii statului trebuie sa faca calcule de impact", a spus Gabriel Biris, partener al firmei de consultanta BirisGoran, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, reprezentantii statului nu mai trebuie sa schimbe regulile in timpul jocului, asa cum au facut pana acum."Atunci cand vorbim de investitori strategici, nu e nevoie doar de calcule, ci de principii. Regula de aur in aceasta industrie este sa nu schimbam regulile in timpul jocului. Investitorii isi asuma riscul de a pierde toata investitia daca nu gasesc nimic. Daca gasesc, este profitul lor pe care l-au agreat de la inceput. Un astfel de investitor are operatiuni in toata lumea si chiar daca pe cifre are sens sa continue investitiile, poate contextul international nu-i va permite. E bine sa fim seriosi ca tara", a continuat Biris.Altfel, gazul ramane pe fundul marii, a mai spus el."Si este clar cine castiga daca nu scoatem gazele, cei de la care cumparam si acum. Ponderea gazelor de import va continua sa creasca, din cauza declinului productiei offshore. Asa ca pretul va creste, creste dependenta de importuri si afecteaza balanta comerciala si deficitul de plati", a aratat consultantul.Studiul arata o concluzie care a mai fost evidentiata de reprezentantii industriei, respectiv faptul ca in Romania impozitarea productiei de petrol si gaze este cea mai ridicata din Europa."Sistemul de impozitare din Romania este astfel unul care efectiv descurajeaza investitiile viitoare in offshore. In contextul in care (i) productia de gaze naturale nationala a suferit scaderi considerabile pe masura exploatarii si epuizarii treptate a depozitelor conventionale existente, iar (ii) specialistii estimeaza ca mentinerea sau chiar cresterea productiei nationale putea fi realizata in mod substantial numai prin intermediul zacamintelor offshore, este de asteptat ca sistemul actual de impozitare sa conduca la (i) descurajarea investitiilor offshore, la (ii) limitarea activitatii la depozitele mature onshore aflate in productie, cu un grad de epuizare ridicat si declin accentuat si, implicit, la (iii) scaderea productiei nationale si la cresterea dependentei de importuri", spun autorii studiului.De altfel, cu caracter general, se poate observa ca sistemul de redevente si impozitare suplimentara nu este diferentiat in functie de dificultatea exploatarii sau in functie de tehnicile utilizate, neexistand nici un stimulent pentru incurajarea acestora. Prin urmare, si din aceasta perspectiva, Romania pare sa fie cu un pas in urma, arata analiza mentionata.