Presedintele ANRE: Dorim sa acordam sprijinul necesar pentru realizarea investitiilor de anvergura, precum cea a Black Sea Oil&Gas

"Am luat act cu satisfactie despre decizia Black Sea Oil & Gas cu privire la demararea Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD) si felicit compania pentru hotararea de a continua investitiile in Romania. In calitatea sa de autoritate competenta in domeniu, ANRE isi doreste ca, prin elaborarea unui cadru de reglementare predictibil si stabil, sa acorde sprijinul necesar pentru realizarea unor astfel de investitii, care pot contribui la diversificarea surselor de energie ale Romaniei, in beneficiul consumatorilor finali", a aratat Chirita.Potrivit unui comunicat al ANRE, remis vineri AGERPRES, Dumitru Chirita a adaugat ca, in numele institutiei, isi manifesta disponibilitatea si deschiderea catre un dialog serios si constructiv, menit sa incurajeze si sa sustina proiecte de anvergura, care sa contribuie la dezvoltarea si consolidarea industriei energetice din Romania.Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) a anuntat, joi, ca a luat decizia de a investi in productia de gaze din zacamintele concesionate in Marea Neagra.Si Guvernul Romaniei a salutat aceasta decizie, printr-un comunicat de presa, apreciind ca acest proiect va contribui la reducerea dependentei energetice. Potrivit sursei citate, inceperea acestui amplu proiect de investitii in sectorul gazelor naturale "va contribui atat la dezvoltarea economica a zonei, cat si la cresterea sigurantei livrarilor de gaze si la reducerea dependentei energetice, prin diversificarea surselor si a ratelor de aprovizionare".Totodata, Guvernul subliniaza ca este "un partener corect al mediului de afaceri" si sprijina proiectele de investitii sustenabile, cu beneficii economice si sociale pentru Romania.La randul sau, ministrul Energiei, Anton Anton, a afirmat joi ca anuntul de incepere a exploatarii este "cea mai tare veste" pe care a primit-o.BSOG a precizat ca intreaga infrastructura legata de acest proiect, insemnand toate facilitatile de pe mare si de pe uscat, va fi gata in primul trimestru din 2021, iar prima extractie de gaze este planificata pentru 1 februarie 2021.Capacitatea de productie estimata va fi de un miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al Romaniei.''Decizia finala de investitie a fost luata cu buna-credinta, pornind de la premisa ca BSOG si partenerii sai de concesiune vor reusi restabilirea tuturor drepturilor acestora, in sensul eliminarii oricaror taxe si contributii suplimentare recent introduse, precum si a oricaror restrictii privind libera circulatie a gaze lor pe o piata deplin liberalizata, conform legislatiei europene. Acestea sunt necesare, atat pentru a face proiectul MGD o investitie viabila, cat si pentru a incuraja viitoarele proiecte de dezvoltare a gazelor naturale din Marea Neagra", se arata intr-un comunicat al BSOG, remis AGERPRES.Proiectul MGD, primul proiect de acest gen construit in zona romaneasca a Marii Negre dupa anul 1989, consta in saparea a cinci sonde de productie (o sonda submarina la zacamantul Doina si patru sonde de productie la zacamantul Ana) si un ansamblu submarin de productie pe zacamantul Doina, care va fi conectat printr-o conducta de 18 kilometri la platforma de productie monitorizata si operata de la tarm, amplasata pe zacamantul Ana.O conducta submarina de 126 kilometri va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la tarm, pana la noua statie de tratare a gazelor (STG) din comuna Corbu, judetul Constanta.Gazele tratate vor fi livrate in Sistemul National de Transport operat de Transgaz la statia de masurare a gazelor aflata in cadrul STG.BSOG precizeaza ca aproximativ 70% din totalul activitatilor contractate pentru proiectul MGD provin din Romania.